Šarec: Janša je smučal. Premier zahteva opravičilo in napoveduje tožbo.

Prvak LMŠ Marjan Šarec je v pogovoru za Televizijo Slovenija v četrtek zanikal očitke, da se njegova vlada ni ukvarjala z zalogami zaščitne opreme za boj proti epidemiji novega koronavirusa. "Že 29. februarja je bila ustanovljena medresorska koordinacija. Ko smo se mi ukvarjali s tem, je Janez Janša 28. februarja smučal v Italiji. To je vsem znano. Koliko se je Janez Janša zavedal prihajajoče epidemije, je veliko vprašanje," je poudaril Šarec.

Nekdanji predsednik vlade se je s tem navezal na fotografijo, ki jo je Janša 28. februarja delil na družbenih omrežjih in ki prikazuje njegovo družino na smučanju. Ob omenjeni fotografiji je prvak SDS zapisal: "Najboljši shod danes." S tem se je Janša odzval na proteste proti oblikovanju nove vladne koalicije, ki so isti dan potekali v Ljubljani.

Janša: Šarec z lažmi zanika svojo odgovornost za mrtve

V javnosti so se kmalu po tem pojavile špekulacije, da je bil Janša 28. februarja na smučanju v Italiji. Takrat se je pri naših zahodnih sosedih že začela epidemija novega koronavirusa, v Sloveniji pa smo pričakovali prve okužbe. Janša je nato pojasnil, da je na družbenih omrežjih delil staro fotografijo in da ni bil na smučanju v Italiji.

Janša je že pred časom pojasnil, da je na družbenih omrežjih delil staro fotografijo in da februarja letos ni bil na smučanju v Italiji. Foto: Twitter

V najnovejšem odzivu na Šarčeve obtožbe je predsednik vlade prek Twitterja zapisal, da Šarec z lažmi zakriva svojo odgovornost za mrtve v epidemiji covid-19 v Sloveniji. "Ko se Marjan Šarec laže kot Jerca Korče. Očitno črka L v kratici stranke LMŠ pomeni laž. Včeraj je menda v Odmevih trdil, da sem februarja 2020 smučal v Italiji, čeprav je bilo že zdavnaj pojasnjeno, da to ni res. Z lažmi zakriva svojo odgovornost za mrtve v epidemiji novega koronavirusa," je poudaril Janša.

Matoz od Šarca zahteva preklic njegove izjave

Šarec se je na njegov zapis odzval z naslednjimi besedami: "Predsednik vlade me je obtožil, da lažem o njegovem smučanju. Jasno piše danes, kar ustreza datumu objave. Če pa ni smučal in je napisal danes, pa se je ravno tako zlagal. O sveta preproščina. Toliko o njegovem zavedanju o prihajajoči epidemiji."

V spor se je nato vmešal Janšev odvetnik Franci Matoz, ki od Šarca zahteva preklic njegove izjave. "Vaša izjava je popolnoma neresnična in izrečena izključno z namenom škodovati ugledu in dobremu imenu naše stranke," je pojasnil Matoz in dodal, da je Janša že večkrat pojasnil, da je bila fotografija, na katero se sklicuje Šarec, posneta februarja lani in ne februarja letos. V primeru, da prvak LMŠ svoje izjave ne bo preklical, je Matoz napovedal, da bo zoper Šarca vložil tožbo.

Poslanka LMŠ v času epidemije na smučanju v Italiji



Medtem ko Janša zanika, da je bil konec letošnjega februarja na smučanju v Italiji, pa je znano, da je bila na smučanju pri naših zahodnih sosedih marca, torej v času epidemije novega koronavirusa, poslanka LMŠ Andreja Zabret. Ta zaradi tega v državnem zboru 11. marca ni sodelovala pri glasovanju o vladi Janeza Janše.

Korčetova očitala Janši, da je na seji Knovsa grozil

Omemba Korčetove se nanaša na poslankine izjave, da je Janša oktobra lani na zaprti seji parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) grozil, da bodo padale glave. "Grožnje o padanju glav bi morale biti uvrščene na temno stran zgodovine. Pa vendar jih je slišati tudi v letu 2019. Ko je želja po oblasti tako močna, da odpove razum in popustijo zavore," je takrat na Twitterju zapisala Korčetova in dodala ključnika Knovs in JJ, s čimer se je navezala na Janšo.

Magnetogram omenjene seje, ki ga je pozneje na Twitterju objavil Janša, je sicer pokazal, da je prvak SDS dejal: "Če predsednik vlade tega ne vidi, bo na koncu plačal s svojo glavo, kot sedaj kaže."

V luči današnje polemike na Twitterju se postavlja vprašanje, ali ima prvak LMŠ Marjan Šarec kakršenkoli konkreten dokaz za trditve o tem, da je bil Janez Janša 28. februarja dejansko na smučanju v Italiji. Z novinarskim vprašanjem o tem smo se obrnili na stranko LMŠ. Odgovor bomo objavili, ko ga bomo prejeli.



S prošnjo za pojasnilo, kje je bil premier Janez Janša 28. februarja letos in zakaj je na družbenih omrežjih delil omenjeno fotografijo, na katero se sklicuje Šarec, smo se obrnili tudi na kabinet predsednika vlade. Tudi ta odgovor bomo objavili, ko ga bomo prejeli.