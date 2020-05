Se v ZDA uresničuje črn scenarij?

V ZDA so do četrtka zvečer potrdili 75.662 smrtnih primerov zaradi covid-19, z novim koronavirusom pa se je okužilo 1,257 milijona ljudi. Do zdaj je ozdravelo 195 tisoč ljudi, ki so zboleli za covid-19. V najhuje prizadeti državi New York je okuženih 327 tisoč ljudi. Umrlo je 26.144 ljudi, okrevalo pa jih je 55.547. Po napovedih strokovnjakov bo zaradi rahljanja ukrepov za zajezitev virusa do konca maja v državi umrlo več kot sto tisoč obolelih.

New Yorku sledijo New Jersey s 134 tisoč okuženimi in 8.800 mrtvimi, Massachusetts s 74 tisoč okuženimi in 4.500 mrtvimi, Illinois z 71 tisoč okuženimi in 3.100 mrtvimi, Kalifornija z 62 tisoč okuženimi in 2.500 mrtvimi ter Pensilvanija s 56 tisoč okuženimi in 3.600 mrtvimi. Michigan ima ob 76 tisoč okužbah 3.400 mrtvih, Florida ima 39 tisoč okuženih in 1.600 mrtvih, Teksas 36 tisoč in 985 mrtvih, Connecticut pa 32 tisoč okuženih in skoraj 2.800 mrtvih.

Trump se posveča predvsem ponovnemu zagonu gospodarstva

Ameriški predsednik Donald Trump se s koronavirusom ne ukvarja več toliko kot v preteklih tednih. Predsednik nima več rednih novinarskih konferenc delovne skupine Bele hiše za boj proti novemu koronavirusu, odgovornost za ukrepe je predal v roke zveznim državam, sam pa se posveča pozitivnim izjavam o ponovnem odpiranju oziroma zagonu gospodarstva, piše STA.

Ameriški predsednik Donald Trump se s koronavirusom ne ukvarja več toliko kot v preteklih tednih. Foto: Getty Images

V primerih preteklih epidemij je glavno vlogo seznanjanja javnosti in oblikovanja ukrepov prevzel Center za nadzor nad boleznimi v Atlanti (CDC), ki pa ga je Trump dal na stranski tir. CDC je na primer izdelal podrobna navodila zveznim državam za postopno varno odpiranje gospodarstva oziroma družb, vendar pa Bela hiša ni dovolila njihove objave, ker naj bi bila preveč natančna in podrobna.

Bela hiša ni dovolila objave navodil za varnost ljudi

Ameriški mediji so do navodil, ki bi morala biti objavljena v petek, prišli po ovinkih in jih objavili. CDC na primer restavracijam priporoča, da po odprtju naredijo varnostne pregrade pri blagajnah za obrambo pred kihanjem, odsvetujejo jim samopostrežbo za stranke in svetujejo oddaljenost med mizami najmanj 1,8 metra.

Bela hiša je konec aprila izdala bolj splošne smernice državam za ponovno odpiranje, ki pravijo, da naj se sledi navodilom zvezne vlade, delodajalci naj spremljajo zdravje zaposlenih in upoštevajo družbeno distanciranje na delovnem mestu, poroča STA.