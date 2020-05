Ameriško pravosodno ministrstvo odstopilo od pregona Michaela Flynna

Upokojeni general Michael Flynn je bil prvi uradnik administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve pod vodstvom posebnega tožilca Roberta Muellerja priznal krivdo in privolil v sodelovanje s tožilstvom. Flynn je priznal, da je januarja 2017 lagal agentom FBI glede svojih pogovorov z nekdanjim ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom.

Flynn in Kisljak sta, še preden je Trump prisegel na položaj, razpravljala o odpravi ameriških sankcij proti Rusiji. Flynn je to priznal, Trump pa ga je odpustil s položaja z utemeljitvijo, da je Flynn glede stikov in pogovorov z ruskim veleposlanikom lagal tudi ameriškemu podpredsedniku Miku Penceu.

Ministrstvo: FBI ni imel legitimne podlage za začetek preiskave

Priznanje je poskušal Flynn kasneje umakniti, vendar ni šlo, njegovi odvetniki pa so se s pomočjo ameriškega pravosodnega ministra Williama Barra spravili na utemeljitev preiskave Flynna, poroča STA. Barr je letos imenoval posebnega preiskovalca, da razišče, ali je bila uvedba preiskave Flynna upravičena, preiskovalec pa je nato ugotovil, da ni bilo nobene pravne podlage za to.

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek izjavil, da je vedno vedel, da je Michael Flynn nedolžen. Foto: Reuters

V predlogu sodišču za odstop od pregona tako piše, da FBI ni imel legitimne podlage za začetek preiskave Flynna. To, da je general lagal in laganje priznal, ostaja dejstvo, a ima ob predsedniku Trumpu zagovornika tudi v pravosodnem ministru ZDA. Tik pred opustitvijo pregona je s položaja odstopil eden od tožilcev proti Flynnu Brandon Van Grack, ki se očitno s tem ni strinjal.

Demokrati kritični do potez pravosodnega ministra Barra

Zvezni tožilci so bili več kot teden dni pod hudim pritiskom ameriškega predsednika in televizije Fox News, potem ko je prišla na dan elektronska pošta med agenti FBI, ki so preiskovali Flynna. V enem od sporočil je vprašanje med agenti, kaj želijo doseči z zaslišanjem Flynna: "Resnica oziroma priznanje krivde ali pa ga ujamemo na laži." Trump je iz tega naredil škandal, čeprav naj bi šlo za običajen način delovanja ameriških zveznih in drugih policistov, poroča STA.

Predsednica predstavniškega doma kongresa iz vrst demokratov Nancy Pelosi je dejala, da Barrova politizacija pravosodja ne pozna meja. "Primer so zavrgli, ker ščitijo predsednika Trumpa," je dejala. Trump je Flynna v začetku leta 2017 razglašal za nedolžnega, ko ga je odpustil, je bil nekaj časa tiho, le občasno je izjavil, da je Flynn dober človek.

Trump: Vedno sem vedel, da je Flynn nedolžen

Po objavi elektronske pošte FBI je Trump zatrdil, da je vedno vedel, da je Flynn nedolžen, da so se nanj spravili agenti v službi vlade predsednika Baracka Obame, da je bila preiskava generala izdaja in da zahteva visoko ceno. Nekdanji namestnik direktorja FBI Andrew McCabe, ki je redna tarča Trumpa na Twitterju, pojasnjuje, da je FBI moral preiskati Flynna, da bi ugotovil, zakaj se je sploh pogovarjal z ruskim veleposlanikom. "Ko se je zlagal, smo bili še bolj zaskrbljeni glede njegovih zvez z rusko vlado," je dejal McCabe.