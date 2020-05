Trump zavrnil vpletenost ZDA v poskus vdora v Venezuelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je šele v torek izvedel za aretacijo Luka Denmana in Airana Berryja, ki sta povezana z zasebnim varnostnim podjetjem Silvercorp s sedežem na Floridi. Oba plačanca sta nekdanja pripadnika posebnih enot ZDA zelenih baretk, ki sta se odlikovala med služenjem v Iraku, poroča STA.

Trump: To nima nič opraviti z našo vlado

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro trdi, da sta oba del skupine plačancev, ki je poskušala iz Kolumbije s hitrimi čolni vdreti v Venezuelo in ga ubiti. "To nima nič opraviti z našo vlado," je novinarjem zagotovil Trump.

"To nima nič opraviti z našo vlado," se je na dogajanje v Venezueli odzval ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Reuters

Ustanovitelj Silvercorpa Jordan Goudreau je sicer prevzel odgovornost za organizacijo operacije Gideon, ki je poskušala izkrcati plačance v Venezueli v nedeljo. Venezuelska vojska jih je v spopadih ubila šest. Poznavalci medtem vlečejo vzporednice s podobno operacijo ZDA oziroma obveščevalne agencije Cia proti komunistični Kubi pred desetletji v Prašičjem zalivu, ki je prav tako neslavno propadla, ampak z veliko več žrtvami.

Goudreau: Želeli smo zgolj ugrabiti Madura

Vpletenost ameriške vlade je zanikal tudi State Department, ki je dodal, da gre za kampanjo dezinformacij Madurovega režima, da odvrne pozornost sveta od krvavih nemirov v zaporu, med katerimi je umrlo 40 ljudi. State Department pravi, da bodo dejstva znana šele po koncu Madurovega režima.

Vpletenost v operacijo je zanikal tudi vodja venezuelske opozicije Juan Guaido. Goudreau pa je izjavil, da so želeli Madura le ugrabiti, a v dogovoru in po pisnem sporazumu z Guaidojem. Ta sicer to gladko zanika, poroča STA.