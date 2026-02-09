Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
18.23

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 18.23

Bencin in dizel opolnoči nekoliko dražja

Sa. B., STA

Foto STA

Te cene bodo veljale do vključno 23. februarja, je sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Foto: STA

Opolnoči se bo ob nespremenjenih trošarinah liter 95-oktanskega bencina na vseh bencinskih servisih po državi vnovič podražil, tokrat za en cent na 1,421 evra, liter dizelskega goriva pa za 2,1 centa na 1,462 evra. Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 2,3 centa na 1,068 evra za liter.

Te cene bodo veljale do vključno 23. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Vlada trošarin ni spreminjala

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,501 evra, dizel okoli 1,543 evra in kurilno olje okoli 1,172 evra na liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Za neosvinčeni bencin je določena v višini 0,49934 evra na liter, za dizel 0,43869 evra na liter ter za kurilno olje 0,17700 evra na liter.

Še naprej so omejene tudi marže trgovcev in lahko znašajo največ 0,0994 evra na liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra na liter dizelskega goriva ter 0,08 evra na liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

