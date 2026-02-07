Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Sobota,
7. 2. 2026,
11.57

2 minuti

Gorivo v torek cenejše ali dražje? Tako kaže s trošarinami.

St. M.

Bencin. Gorivo. Fosilna goriva. Dizel. Bencinski servis. Petrol. OMW. Energetika.

Foto: Shutterstock

Če vlada ne zniža trošarin, bodo cene goriv v torek višje, ocenjujejo na Financah. Tako naj bi bili po njihovih izračunih od torka dražji bencin, dizel in tudi kurilno olje.

Z novim 14-dnevnim obdobjem regulacije se bodo zunaj avtocest in hitrih cest cene goriv spet nekoliko dvignile.

Kot pojasnjujejo, je bila na naftnem trgu v zadnjem 14-dnevnem obdobju spet opaznejša tako imenovana geopolitična premija, ko so naraščajoče politične napetosti med ZDA in Iranom dvignile kratkoročna pričakovanja glede tveganj pri dobavi in s tem cene surove nafte.

Po drugi strani je tokrat pomemben blažilnik močnejši evro. Skupna valuta evrskega območja je precej pridobila, ko so se vlagatelji začeli umikati iz ameriških naložb po grožnjah Donalda Trumpa o priključitvi Grenlandije, kar del podražitev naftnih derivatov v evrih običajno ublaži.

Cenovna pričakovanja

Po ocenah časnika naj bi se cena bencina zvišala za približno en cent na liter, torej na okoli 1,42 evra za liter, liter dizla pa naj bi se podražil za malo več kot dva centa na liter, torej na okoli 1,465 evra za liter.

Dražje naj bi bilo tudi kurilno olje, in sicer za štiri cente na liter, kar pomeni približno 1,07 evra za liter. 

A se v predvolilnem času kot realen scenarij ponuja tudi poseg v trošarine, še dodajajo.

cena nafte podražitev trošarine cene goriv
