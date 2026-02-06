Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
6. 2. 2026,
9.57

Osveženo pred

0 minut

nafta tanker Iran

Petek, 6. 2. 2026, 9.57

0 minut

Iran pred začetkom pogajanj zajel dva tankerja: to je polje smrti za ZDA

Avtor:
R. K.

Tanker, Ladja | Skozi Hormuško ožino gre približno petina svetovne nafte in naftnih derivatov. Leži med Omanom in Iranom ter povezuje Perzijski zaliv z Omanskim zalivom.  | Foto Shutterstock

Skozi Hormuško ožino gre približno petina svetovne nafte in naftnih derivatov. Leži med Omanom in Iranom ter povezuje Perzijski zaliv z Omanskim zalivom. 

Foto: Shutterstock

Iran je v Perzijskem zalivu zaradi obtožb tihotapljenja nafte zajel dva tuja tankerja, pri čemer so pridržali 15 članov posadke. Incident se je zgodil le nekaj ur pred začetkom ključnih pogajanj med Iranom in ZDA, ki danes potekajo v Omanu, poroča Fox News.

Mornarica iranske revolucionarne garde (IRGC) je sporočila, da je v bližini otoka Farsi v Perzijskem zalivu prestregla dva tankerja. Po njihovih navedbah naj bi prevažala okoli milijon litrov nafte. Iranski državni mediji so poročali, da so pridržali 15 članov posadke in jih predali pravosodnim organom.

IRGC navaja, da sta tankerja del organizirane mreže za tihotapljenje goriva, ki je v regiji delovala več mesecev. Iranski uradniki so pojasnili, da so ladje identificirali z obveščevalnim nadzorom in jih zasegli med usklajeno pomorsko operacijo v Perzijskem zalivu. Po njihovih navedbah gre za močan udarec nezakoniti trgovini z gorivom. 

Hormuška ožina – polje smrti za ZDA

Incident se je zgodil le nekaj ur pred začetkom ključnih pogajanj med Iranom in ZDA, ki danes potekajo v Omanu. Udeležila sta se jih posebni odposlanec  ZDA Steve Witkoff in Jared Kushner, ki v Oman prihajata iz Abu Dabija po dveh dneh pogovorov o Rusiji in Ukrajini.

Odnosi med ZDA in Iranom so vse bolj napeti, potem ko je iranski minister in nekdanji vodja državne televizije Ezzatollah Zarghami izdal ostro opozorilo in zagrozil z napadi v Hormuški ožini, skozi katero gre približno petina svetovne nafte in naftnih derivatov.

"Prepričan sem, da bo Hormuška ožina za ZDA postala kraj pokola in pekla," je dejal Zarghami. "Iran bo pokazal, da Hormuška ožina zgodovinsko pripada Iranu. Američani se lahko le igrajo s svojimi ladjami in jih premikajo z ene lokacije na drugo."

Zarghami je kasneje ponovil grožnjo in ožino označil za potencialno "polje smrti" za ameriške sile, kar je nakazalo iransko pripravljenost na stopnjevanje sredi naraščajočih regionalnih napetosti.

Jedrsko orožje, Trident
Novice Ena glavnih točk spora je iranski jedrski program
nafta tanker Iran
