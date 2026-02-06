V omanski prestolnici Maskat so se danes po navedbah iranske državne televizije začela pogajanja med Iranom in ZDA. Teheran se je pripravljen braniti pred vsakimi "pretiranimi zahtevami" ZDA, je še pred začetkom pogovorov dejal iranski zunanji minister Abas Aragči.

Vodja iranske delegacije Aragči se je pred začetkom pogovorov z ZDA srečal z omanskim zunanjim ministrom Badrom bin Hamadom al Busaidijem, s katerim sta govorila o najpomembnejših dvostranskih, regionalnih in mednarodnih vprašanjih, je poročala iranska tiskovna agencija Mehr, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Aragči je med sestankom z omanskim kolegom dejal, da bodo uporabili diplomacijo za zavarovanje svojih nacionalnih interesov. Ob tem je poudaril, da Iran ohranja "polno pripravljenost za obrambo suverenosti države in nacionalne varnosti proti vsakršnim pretiranim zahtevam ali avanturizmu" ZDA.

Pred začetkom pogovorov so bila sicer razhajanja glede dnevnega reda in vsebine pogajanj. Teheran se je želel pogajati le o jedrskih vprašanjih, v Washingtonu pa so si želeli širšega nabora tem, vključno z iranskim raketnim programom in podporo oboroženim skupinam v regiji.

Kitajsko zunanje ministrstvo je danes pred začetkom pogajanj v Omanu v izjavi izrazilo podporo Iranu. Zapisalo je, da Kitajska "podpira Iran pri varovanju njegove suverenosti, varnosti, nacionalnega dostojanstva ter legitimnih pravic in interesov" ter dodalo, da nasprotuje "enostranskemu ustrahovanju", poroča AFP.

Medtem je ameriško virtualno veleposlaništvo v Iranu danes izdalo opozorilo ameriškim državljanom, naj zapustijo Iran. Če tega ne morejo storiti, je veleposlaništvo Američanom v Iranu svetovalo, naj poiščejo varno lokacijo, se založijo z vodo, hrano, zdravili in drugimi nujnimi predmeti, je razvidno s spletne strani veleposlaništva.

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes gostila zunanje ministre Bahrajna, Egipta, Jordanije, Savdske Arabije in Katarja. Na delovnem kosilu jih bo sprejel tudi premier Robert Golob. Srečanja bodo namenjena iskanju rešitev za mir na Bližnjem vzhodu in izboljšanju dostopa humanitarne pomoči za Palestince.

Fajon bo danes gostila kolege iz več arabskih držav – Slovenijo bodo obiskali jordanski zunanji minister Ajman Safadi, bahrajnski zunanji minister Abdulatif bin Rašid al Zajani, egiptovski zunanji minister Badr Abdelati, državni minister za zunanje zadeve Katarja Soltan bin Sad al Murajki in zunanji minister Savdske Arabije, princ Fajsal bin Farhan al Saud.

Dopoldne bodo ministri zasedali na Brdu pri Kranju, nato jih bo na delovnem kosilu v Vili Podrožnik sprejel premier Golob. V njegovem kabinetu so napovedali, da bodo v središču pogovorov razmere v Palestini, zlasti humanitarne, in razvoj dogodkov v Iranu – tudi v luči današnjih pogajanj z ZDA v Omanu.

Popoldne bo v hotelu Plaza v Ljubljani potekala še panelna razprava o miru v širši regiji Bližnjega vzhoda, so napovedali na zunanjem ministrstvu.

Slovenija je v zadnjem času – tudi kot članica Varnostnega sveta Združenih narodov v letih 2024 in 2025 – aktivno podpirala prizadevanja za mir v Gazi in na Bližnjem vzhodu. Večkrat je obsodila izraelsko ofenzivo v Gazi, ki se je s krhkim dogovorom o premirju po dveh letih končala oktobra lani, okupacijo Zahodnega brega in druge kršitve mednarodnega prava.

Kljub dogovoru o prekinitvi ognja se v Gazi redno dogajajo kršitve. Od začetka prekinitve ognja je bilo v Gazi ubitih več kot 500 Palestincev.

Nadaljuje se tudi uresničevanje določil načrta za mir, ki ga je oktobra lani predstavil predsednik ZDA Donald Trump, vendar napreduje počasi in z zamiki.

Obe strani sta po nekaj zapletih potrdili današnja pogajanja v Omanu, čeprav naj bi bili prej načrtovani širši pogovori v Turčiji, ki bi obravnavali tudi iranske obrambne zmogljivosti, programe za izdelavo orožja ter podporo oboroženim skupinam na Bližnjem vzhodu.

Posredniki iz Katarja, Turčije in Egipta so stranema nato predlagali nov okvir za pogajanja, ki med drugim predvideva, da bi Iran omejil bogatenje urana, uporabo balističnih izstrelkov in oboroževanje zaveznikov v regiji, zaloge obogatenega urana pa prenesel v tretjo državo, poročajo tuje tiskovne agencije. Omenja se tudi dogovor o nenapadanju med Iranom in ZDA.

Srečanje sledi večtedenskemu naraščanju napetosti. Predsednik ZDA Donald Trump je večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem in ukazal napotitev letalonosilke v Perzijski zaliv, potem ko je iranski režim januarja nasilno zatrl protivladne proteste.

Ena glavnih točk spora je ravno iranski jedrski program. ZDA skupaj z Izraelom obtožujejo Iran, da si prizadeva za izdelavo jedrskega orožja, medtem ko v Teheranu vztrajajo, da imajo izključno miroljubne namene.