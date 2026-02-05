Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Četrtek,
5. 2. 2026,
19.21

Osveženo pred

46 minut

raketa raketni sistem Iran ZDA Donald Trump

Četrtek, 5. 2. 2026, 19.21

46 minut

Iran sporoča: Od zdaj naprej bomo udarili prvi

Avtor:
D.K.

Iranska balistična raketa Khorramshahr-4 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je balistično raketo srednjega dosega horamšar 4 prvič namestila v podzemna "raketna mesta", poroča iranska tiskovna agencija Fars. Gre za najnovejšo in najbolj napredno različico rakete iz družine horamšar, ki jo razvija iranski obrambni sektor. Omogoča doseganje ciljev po celotnem Bližnjem vzhodu, vključno z Izraelom in ameriškimi oporišči v Perzijskem zalivu.

Balistična raketa, ki jo Fars opisuje kot najnaprednejšo iransko raketo, naj bi imela doseg dva tisoč kilometrov in nosilnost več kot tono eksploziva, je sporočila iranska tiskovna agencija. Prvič je bila uradno predstavljena leta 2023, danes pa je v popolni operativni uporabi v okviru Iranske revolucionarne garde (IRGC). Shranjena je v podzemnih "raketnih mestih", kar zmanjšuje njeno ranljivost za napade od zunaj. 

Teheran je po 12-dnevni vojni z Izraelom junija lani napovedal tudi pomemben premik v svoji vojaški politiki, saj se je s prejšnje obrambne drže preusmeril na strategijo prvega udarca. Raketa horamšar 4 naj bi demonstrirala zmogljivost močnega prvega ali povračilnega udarca.

ZDA sicer že dolgo pozivajo Iran, naj omeji doseg svojih balističnih raket. Iranske grožnje prihajajo pred pričetkom novih pogajanj o iranskem jedrskem programu med Teheranom in Washingtonom, ki jih bo v petek gostil Oman. Pogovori naj bi bili na željo Teherana omejeni le na jedrska vprašanja in potencialen umik sankcij proti Iranu.

Teheran redno objavlja poročila o novem orožju in uspešnih preizkusih orožja, ki jih ni mogoče neodvisno preveriti. Po uradnih poročilih ima več vrst raket z dosegom do dva tisoč kilometrov. Raketa bi v primeru izstrelitve lahko dosegla izraelsko ozemlje v približno 10 do 12 minutah.

