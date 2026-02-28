Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
28. 2. 2026,
11.21

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
govedina ZDA

Sobota, 28. 2. 2026, 11.21

5 minut

Zdravstveni minister ZDA ob dragi govedini svetuje nakup cenejših vrst mesa

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Brazilija govedina | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški minister za zdravje Robert Kennedy mlajši je na teksaškem prehrambeno-političnem zborovanju z naslovom Jejte zdravo hrano rojakom, ki jim je govedina predraga, priporočil, naj uživajo na primer jetra in kose mesa, ki so poceni, poročajo ameriški mediji.

Priporočilo je navdušilo demokratske politike, ki menijo, da je to še en spodrsljaj predstavnika vlade Donalda Trumpa, ki da jim bo novembra na kongresnih volitvah zagotovil zmago.

"V trgovinah z živili je veliko dobre hrane, ki se zavrže. Večina mesa je zelo poceni. Če kupite porterhouse steak ... vas bo to stalo veliko. Lahko pa kupite jetra ali cenejše kose govejega zrezka, ki so zelo dostopni," je v Austinu povedal Kennedy.

Trump se spopada z upadanjem priljubljenosti zaradi vztrajne inflacije, ki je njegove carine niso pomagale omiliti. Ob tem trdi, da inflacije ni več, ker jo je odpravil, vsakdanja pot v trgovine pa Američanom govori drugo zgodbo, pri čemer vztrajno dragi ostajajo priljubljeni goveji zrezki.

Demokratski kongresnik Ted Lieu (D-CA) je na omrežju X Belo hišo pozval, naj pred volitvami pošlje Kennedyja v vsako t. i. nihajoče volilno okrožje, kjer bo volivcem razložil, da se lahko z visoko inflacijo spopadejo tako, da bodo jedli jetra ali cenejše kose mesa.

govedina ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.