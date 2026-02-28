Ameriški minister za zdravje Robert Kennedy mlajši je na teksaškem prehrambeno-političnem zborovanju z naslovom Jejte zdravo hrano rojakom, ki jim je govedina predraga, priporočil, naj uživajo na primer jetra in kose mesa, ki so poceni, poročajo ameriški mediji.

Priporočilo je navdušilo demokratske politike, ki menijo, da je to še en spodrsljaj predstavnika vlade Donalda Trumpa, ki da jim bo novembra na kongresnih volitvah zagotovil zmago.

"V trgovinah z živili je veliko dobre hrane, ki se zavrže. Večina mesa je zelo poceni. Če kupite porterhouse steak ... vas bo to stalo veliko. Lahko pa kupite jetra ali cenejše kose govejega zrezka, ki so zelo dostopni," je v Austinu povedal Kennedy.

Trump se spopada z upadanjem priljubljenosti zaradi vztrajne inflacije, ki je njegove carine niso pomagale omiliti. Ob tem trdi, da inflacije ni več, ker jo je odpravil, vsakdanja pot v trgovine pa Američanom govori drugo zgodbo, pri čemer vztrajno dragi ostajajo priljubljeni goveji zrezki.

Demokratski kongresnik Ted Lieu (D-CA) je na omrežju X Belo hišo pozval, naj pred volitvami pošlje Kennedyja v vsako t. i. nihajoče volilno okrožje, kjer bo volivcem razložil, da se lahko z visoko inflacijo spopadejo tako, da bodo jedli jetra ali cenejše kose mesa.