Baby Center in Pikapolonica zdaj pod skupno blagovno znamko

Dolgoletna tradicija, znanje in strokovnost ekip, ki sta sledili razvoju dveh blagovnih znamk Pikapolonica in Baby Center, so zdaj združeni pod skupno blagovno znamko Baby Center . Pred kratkim je bila spremenjena vizualna podoba poslovalnic Pikapolonice v novo zunanjo podobo - pod blagovno znamko Baby Center , kar pomeni, da bodo vam, dragi kupci, na voljo številne nove poslovalnice Baby Center po vsej Sloveniji.

Pikapolonica in Baby Center sta poznana kot specializirani prodajalni za otroke, kjer vas čaka pestra in široka ponudba opreme, pripomočkov za dojenčke in otroke, igrač ter modnih in udobnih otroških oblačil.

Leto 2022 je za Baby Center jubilejno, saj praznujejo 30. obletnico odprtja prve trgovine v Sloveniji. A cele generacije otrok pri nas niso odraščale le z Baby Centrom, ampak tudi s Pikapolonico. Dve uveljavljeni specializirani trgovinski verigi sta se lani združili, letos pa med drugim sprejeli strateško odločitev za skupno blagovno znamko, in sicer bo to novi Baby Center.

Prvi izbor nosečnic, mladih mamic, staršev …

Skupna vizija, vrednote in tradicije, ki jih prenašajo, jim dajejo močno oporo pri uresničevanju zastavljene vizije - biti prvi izbor nosečnic, mladih mamic, staršev in vseh, ki svojim otrokom želijo le najboljše s celovito, strokovno in premišljeno ponudbo izdelkov, združeno na enem mestu s prijaznimi nasveti njihovih prodajalcev.

Skupaj bodo še naprej gradili močno in prepoznavno blagovno znamko Baby Center, ki je sinonim za široko ponudbo, odlično kakovost, strokovno in prijazno podporo vsem vam od trenutka, ko bo središče vašega sveta postalo varno in igrivo odraščanje otroka.

Pikapolonica in Baby Center združena

Dve vodilni slovenski trgovinski verigi z izdelki za dojenčke, otroke in nosečnice Baby Center in Pikapolonica, ki jo na Hrvaškem in v Severni Makedonijo poznajo pod imenom Bubamara, sta se že lani združili v okviru Skupine Alfi Kids oz. novonastalega podjetja Akids. Na skupno poslovno pot sta torej stopili cenjeni trgovinski verigi, ki sta skozi dolgoletno tradicijo s kakovostno in zanesljivo ponudbo ter strokovnostjo na vseh ravneh poslovanja pridobili zaupanje kupcev tako v Sloveniji kot na Hrvaškem in Kosovu ter v Severni Makedoniji. Z združitvijo obeh verig danes na omenjenih trgih skupno posluje sto trgovin, poleg klasičnih pa trenutno upravljajo tudi pet spletnih trgovin.

Ime je izbrano, podoba prenovljena

Strateško odločitev za enovito blagovno znamko, ki bo od zdaj predstavljala skupno poslovno pot prej dveh trgovinskih verig, so sprejeli s sodelovanjem obeh ekip: Baby Center so izbrali za skupno blagovno znamko in jo ob pomembni prelomnici oblikovno prenovili. Trgovinam Pikapolonica bodo tako do začetka novembra že nadeli novo grafično podobo Baby Centra, v prihodnjih mesecih pa bo ta osvežila tudi podobo obstoječih trgovin Baby Center. Biti prva izbira v otroškem svetu je njihova skupna vizija, ki jo zdaj že dejavno uresničujejo. S celovito ponudbo na enem mestu, strokovno usposobljenostjo in izkušeno podporo strankam ter kakovostjo po dostopnih cenah želijo v Baby Centru ohraniti zaupanje kupcev in ga tudi v prihodnje negovati z vso odgovornostjo.

Prvi koraki Baby Centra pred 30 leti

Vse se je začelo leta 1992, ko se je v Brežicah odprla prva trgovina Baby Center. Na samo 20 kvadratnih metrih so takrat ponudili različne izdelke za otroke, ki so jih kupci zelo dobro sprejeli. S postopno širitvijo prodajne mreže so se širili tudi raznovrstnost ponudbe, pester izbor priznanih blagovnih znamk in ciljna skupina, saj so poleg izdelkov za dojenčke in otroke pri njih vse za zadovoljno nosečnost našle tudi bodoče mamice. Že leta 1995 se na slovenskem trgu prvič predstavi še en specializiran domači ponudnik izdelkov za otroke, saj se je na Ptuju odprla prva trgovina Pikapolonica, ki je prav tako uspešno širila prodajno mrežo in kmalu prestopila meje Slovenije. Baby Center je na hrvaški trg vstopil leta 2012, že pred tem s franšiznimi prodajalnami na Kosovo in lani tudi na trg Severne Makedonije.

Pikapolonica pa je bila na Hrvaškem prisotna že od leta 2009. Združitev, ki je povezala tradicijo in znanje dveh vodilnih trgovinskih znamk s ponudbo za otroke, pa je v letu 2021 odprla nove priložnosti za poslovni razvoj in nadgradnjo ponudbe v okviru zdaj skupne blagovne znamke Baby Center. S ponosom se ozirajo nazaj in z veliko navdiha gledajo v prihodnost ter se veselijo vseh novih generacij otrok, ki bodo tudi v prihodnje rasle skupaj z njimi.