Četrtek, 5. 2. 2026, 8.44
27 minut
Avtomobil zgorel sredi ceste, škode za 80 tisoč evrov
S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so jih v sredo obvestili o požaru na osebnem avtomobilu v okolici Pragerskega. Škoda je ogromna.
Pri policiji so še navedli, da je za požar najverjetneje kriva tehnična napaka. Škode je za okoli 80 tisoč evrov.
Pri intervenciji so sodelovali gasilci PGD Spodnja Polskava, ukrepali pa so okoli 14.20, so objavili na svojem profilu na Facebooku.
Z voznikom je očitno vse v redu.