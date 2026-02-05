Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
5. 2. 2026,
8.44

27 minut

napaka tehnologija PU Maribor gasilci požar avtomobil

Četrtek, 5. 2. 2026, 8.44

Avtomobil zgorel sredi ceste, škode za 80 tisoč evrov

Na. R.

požar, avtomobil, gasilci, Pragersko | Podrobnosti o morebitnih poškodbah voznika pri policiji niso navedli. | Foto PGD Spodnja Polskava/Facebook

Podrobnosti o morebitnih poškodbah voznika pri policiji niso navedli.

Foto: PGD Spodnja Polskava/Facebook

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so jih v sredo obvestili o požaru na osebnem avtomobilu v okolici Pragerskega. Škoda je ogromna.

Pri policiji so še navedli, da je za požar najverjetneje kriva tehnična napaka. Škode je za okoli 80 tisoč evrov. 

požar, avtomobil, gasilci, Pragersko | Foto: PGD Spodnja Polskava/Facebook Foto: PGD Spodnja Polskava/Facebook

Pri intervenciji so sodelovali gasilci PGD Spodnja Polskava, ukrepali pa so okoli 14.20, so objavili na svojem profilu na Facebooku. 

Z voznikom je očitno vse v redu. 

