Avtomobil zgorel sredi ceste, škode za 80 tisoč evrov

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so jih v sredo obvestili o požaru na osebnem avtomobilu v okolici Pragerskega. Škoda je ogromna.

Pri policiji so še navedli, da je za požar najverjetneje kriva tehnična napaka. Škode je za okoli 80 tisoč evrov.

Foto: PGD Spodnja Polskava/Facebook

Pri intervenciji so sodelovali gasilci PGD Spodnja Polskava, ukrepali pa so okoli 14.20, so objavili na svojem profilu na Facebooku.

Z voznikom je očitno vse v redu.