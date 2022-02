Avstrija: od danes naprej je cepljenje obvezno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstriji je od danes v veljavi zakon o obveznem cepljenju proti bolezni covid-19. Obvezno cepljenje, s katerim želi vlada zajeziti epidemijo, velja za vse, starejše od 18 let. Avstrija je tako postala prva članica EU, kjer je cepljenje proti bolezni covid-19 obvezno.

Zakon o obveznem cepljenju je stopil v veljavo po tistem, ko ga je v petek podpisal predsednik države Alexander Van der Bellen, nato pa je bil še isti dan objavljen v uradnem listu. Zakon sta pred tem potrdila tudi oba domova avstrijskega parlamenta.

Izjeme so redke, za kršitelje visoke globe

Cepljenje proti bolezni covid-19 je v Avstriji obvezno za vse, ki imajo tam stalno ali začasno prebivališče. Izjema so nosečnice, tisti, ki se ne smejo cepiti zaradi zdravstvenih razlogov, ter prebolevniki po bolezni covid-19 šest mesecev po preboleli bolezni.

Uvajali ga bodo v treh fazah, nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti cepljenja pa bodo začeli izvajati po začetni fazi sredi marca. Necepljenim grozi plačilo globe, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem do 3.600 evrov.

Protestiralo na tisoče ljudi

Od novembra lani, ko je vlada naznanila namero o obveznem cepljenju, je proti obveznemu cepljenju proti bolezni covid-19 ob koncih tedna po državi protestiralo na tisoče ljudi. A med političnimi strankami odločitev uživa široko podporo, nasprotujejo mu le desničarski svobodnjaki (FPÖ), ki ga označujejo za protiustavnega.

V Avstriji z devetimi milijoni ljudi je polno cepljenih proti bolezni covid-19 skoraj 70 odstotkov prebivalstva. Zaradi bolezni covid-19 je doslej umrlo več kot 14 tisoč ljudi, zabeležili pa so skoraj dva milijona okužb z novim koronavirusom.

Obvezno cepljenje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP do zdaj po svetu uvedli Ekvador, Tadžikistan, Turkmenistan, Indonezija in Mikronezija.

V Italiji skrajšujejo karanteno tudi necepljenim

Italijanska vlada se je odločila za skrajšanje karantene tudi necepljenim proti covidu-19, če po stiku z okuženo osebo ne kažejo simptomov okužbe s koronavirusom. Karanteno so jim skrajšali z deset na pet dni, so danes sporočili z ministrstva za zdravje v Rimu. Razmišljajo tudi o odpravi pogoja PC za dostop do delovnega mesta ali javnega prometa.

Poleg tega so se v državi zaradi upadanja števila novih okužb že odločili tudi za postopno odpravljanje omejevalnih ukrepov. Prihodnji petek bi lahko svoja vrata vnovič odprle diskoteke in lokali, v katerih se pleše. Tudi mask na prostem ne bo treba več nositi, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Pierpaolo Sileri.

Razmišljajo o odpravi covidnega potrdila

Razmišljajo pa tudi o odpravi covidnega potrdila o cepljenosti ali prebolelosti, ki je sedaj potrebno za prihod na delo, obisk lokalov in uporabo javnega prometa. To se bo vsekakor zgodilo, ko bo virusa v populaciji malo, kdaj pa bo to, je zaenkrat še težko napovedati, je še dejal Sileri.

Želi si tudi čim večjo precepljenost prebivalstva, čeprav se zaveda, da popolne precepljenosti ne bo mogoče doseči. Je pa stopnja precepljenosti v državi visoka. 91 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let, je prejelo najmanj en odmerek cepiva, 88 odstotkov dva, okoli 35 milijonov pa že tudi poživitveni odmerek.

A okoli štirje milijoni prebivalcev, starejših od 20 let, in 1,8 milijona Italijanov nad 50 let še ni cepljenih. Čeprav za slednje od 1. februarja velja obvezno cepljenje in necepljenim grozi tudi globa.

Kljub temu so na ministrstvu optimistični zaradi visoke stopnje precepljenosti. "To nam bo omogočilo, da bomo začeli novo poglavje v boju proti koronavirusu," je dejal minister za zdravje Roberto Speranza. Položaj se po njegovih besedah izboljšuje, a kljub temu ostajajo previdni. "Se pa številke prvič po več tednih izboljšujejo in jih opazujemo z optimizmom," je po poročanju APA še dejal Speranza.