Množična odpuščanja v ameriški vojski. Tu je razlog.

“Army readiness depends on Soldiers who are prepared to train, deploy, fight and win our nation’s wars,” Army Secretary Christine Wormuth said. “Unvaccinated Soldiers present risk to the force and jeopardize readiness.” https://t.co/sKfJvmu0cf — The Hill (@thehill) February 2, 2022

V drugih rodovih ameriških oboroženih sil, kot so mornarica, marinci in zračne sile, so že začeli odpuščanja. Brez službe je že 650 mornarjev, marincev in pripadnikov zračnih sil.

Ogrožajo sile in pripravljenost

Do zdaj se je proti covid-19 najmanj z enim odmerkom cepilo 97 odstotkov pripadnikov kopenske vojske, več kot tri tisoč pa jih je zaprosilo za izjemo iz zdravstvenih ali verskih razlogov. Okrog tri tisoč jih je trenutno v disciplinskem postopku.

"Pripravljenost kopenske vojske je odvisna od vojakov, ki so pripravljeni za urjenje, namestitev in boj. Necepljeni vojaki ogrožajo sile in pripravljenost. Začeli bomo odpuščati vse tiste, ki zavračajo cepljenje in niso več v postopku odločanja o izjemah," je sporočila Wormuthova.

“Army Secretary Christine Wormuth issued the directive Wednesday ordering commanders to begin involuntary separation proceedings against those who have refused the shots and do not have a pending or approved (medical or religious) exemption.” https://t.co/qJDqtQ3JPY — Kelsey Dallas (@kelsey_dallas) February 3, 2022

V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins do srede zvečer okužilo skoraj 76 milijonov ljudi, za covid-19 pa jih je umrlo več kot 894 tisoč. Do zdaj se je cepilo 65 odstotkov prebivalstva oziroma 212 milijonov ljudi.