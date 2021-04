Ameriška vojska razvila podkožni čip za zaznavo okužbe s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška Agencija za napredne obrambne projekte (Darpa), ki je del Pentagona, je po poročanju STA razvila poseben mikročip, ki se ga vstavi človeku pod kožo in lahko zazna prisotnost novega koronavirusa oziroma bolezni covid-19 tudi pri nekom, ki ne kaže simptomov.

Filter, ki lahko iz krvi odstrani koronavirus

Čip je v zelenem želeju, ki se ga človeku vstavi pod kožo, in ob prisotnosti koronavirusa sproži poseben senzor. Poleg tega je Darpa razvila še poseben filter, ki lahko virus odstrani iz krvi, ko se bolnika priklopi na dializni aparat.

Naslednji cilj je cepivo za vse seve koronavirusa

Znanstveniki Darpe so se začeli proti koronavirusu boriti po okužbi, ki je zajela letalonosilko Theodore Roosevelt, kjer je zbolelo več kot 1.200 mornarjev. Po uspešnem razvoju mikročipa in filtra zdaj delajo tudi na cepivu, ki bi bilo sposobno onemogočiti prav vse koronaviruse, in raziskujejo načine, kako lahko telo samo pospešeno proizvaja protitelesa.