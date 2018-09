Avgusta znova nekoliko manj registriranih brezposelnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število registriranih brezposelnih v Sloveniji se je po julijski rasti avgusta znižalo. Konec avgusta je bilo registriranih 75.920 brezposelnih, kar je 0,2 odstotka manj kot julija in 9,4 odstotka manj kot avgusta lani. Zaposlilo se je manj brezposelnih, je bilo pa manj tudi novih prijav na zavod za zaposlovanje.

Avgusta se je pri zavodu na novo prijavilo 4760 brezposelnih, 26,4 odstotka manj kot julija in 5,3 odstotka manj kot avgusta lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2662 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 543 iskalcev prve zaposlitve ter 632 trajno presežnih delavcev in stečajnikov, je danes objavil zavod.

Od 4891 brezposelnih oseb, ki jih je avgusta zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 3233, kar je 10,6 odstotka manj kot julija in 8,9 odstotka manj kot avgusta lani.

Število registriranih brezposelnih je avgusta znova upadlo

Število registriranih brezposelnih se je na mesečni ravni, potem ko je padalo od februarja, julija zvišalo, avgusta pa je znova upadlo. "Na zavodu se je prijavilo manj novih brezposelnih oseb, njihovo število je upadlo tako v primerjavi z julijem kot glede na lanski avgust. Poleti je običajno skromnejše tudi zaposlovanje," so zapisali na zavodu.

Brezposelnost se je v nekaterih območnih službah povečala

Avgusta se je na mesečni ravni brezposelnost povečala v območnih službah Trbovlje (+1,2 odstotka), Koper (+1,1 odstotka) in Novo mesto (+0,8 odstotka). Najbolj je upadla na območju Ptuja (-1,2 odstotka) ter Velenja in Kranja (po -1,1 odstotka).

Na letni ravni, glede na lanski avgust, je brezposelnost najbolj upadla na območju Murske Sobote (-12,7 odstotka), Ptuja (-12,5 odstotka) in Nove Gorice (-12,1 odstotka). V prejšnji mesecih se je najbolj zniževala na območju Trbovelj, avgusta pa je bilo tam znižanje 11,3-odstotno.

Avgusta letos je prijavljenih 13 odstotkov manj brezposelnih kot lani

V prvih osmih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 79.630 brezposelnih, kar je 13 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leta 2017.

V tem času se je na novo prijavilo 47.838 brezposelnih, 7,7 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (28.849 oz. 4,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani). Sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (6115 oz. 25,9 odstotka manj) ter iskalci prve zaposlitve (4717 oz. 13,4 odstotka manj).

Iz evidence se je odjavilo skupaj 56.978 brezposelnih, od teh 43.255 zaradi zaposlitve, kar je 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.