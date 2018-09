Šarec že zamenjal prvega kandidata za ministra

Tugomir Kodelja se je matičnemu odboru v državnem zboru predstavil v torek, ko so člani njegovo predstavitev z desetimi glasovi za in petimi proti ocenili kot ustrezno. Pred odborom je dejal, da je njegova vizija moderna, učinkovitejša in bolj vitka javna uprava, vendar ne v smislu samega zmanjševanja, saj smo primerljivi z drugimi državami članicami EU.

Kodelja zavrnil očitke o nekompetentnosti

Očitke o nekompetentnosti za ministrski položaj, ki so se pojavili v nekaterih medijih, je Kodelja zavrnil. Zagotovil je, da bodo z delom pokazali zadostno mero znanja in kompetenc, kar bo omogočilo strokovno opravljanje nalog za izboljšanje javne uprave.

Poslanci so ugotavljali, da Kodeljo, če bo minister za javno upravo, čaka zahtevno delo, med drugim tudi soočanje z zahtevami sindikatov javnega sektorja. Poslanci so od kandidata želeli konkretne odgovore, a je Kodelja večinoma ostal pri bolj splošnih opredelitvah.

Predsednik odbora Zvonko Černač (SDS) je Kodelji svetoval, naj, če s področjem ni podrobneje seznanjen, raje pove, da se bo poučil in konkretneje odgovoril po prevzemu ministrske funkcije. Med svojo predstavitvijo je bil Kodelja tudi nekoliko samokritičen, ko je govoril o tem, da v javnem sektorju vsi niso odlični. "Vsi nismo odlični. Jaz zagotovo danes ne," je poudaril.

Do Kodelje kritični tudi predstavniki sindikatov javnega sektorja

Do Kodelje so bili po torkovem zaslišanju v državnem zboru kritični tudi predstavniki sindikatov javnega sektorja. "Na neki točki je gospod Kodelja povedal, da je vlada pripravljena skleniti stavkovni sporazum, kar razumem kot pozitivno opredelitev kandidata za ministra in najpomembnejšo točko, ki jo je bilo sicer težko izluščiti iz relativno slabo organiziranega nastopa," je pojasnil glavni tajnik sindikata Sviz Branimir Štrukelj in dodal, da Kodelja ne pozna plačnega sistema v javnem sektorju.

"Ne morem si ustvariti drugačnega vtisa kot to, da je njegovo poznavanje področja, ki naj bi ga vodil, izjemno slabo. Gre za zahtevno področje, za vodenje zelo zahtevnega aparata, če govorimo o celotnem javnem sektorju. Brez poznavanja tega področja kot minister ne bo mogel sprejemati pomembnih odločitev," je o Kodelji dejal predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek, ki vodi drugo pogajalsko skupino sindikatov javnega sektorja.