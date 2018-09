V SDS ne podpirajo nobenega od petih kandidatov za guvernerja

Kot je novinarjem po pogovoru povedal Krivec, so v poslanski skupini pregledali vse predloge kandidatov, ki so prišli na poziv predsednika republike, niso pa se odločili za vabilo na pogovor nobenemu od peterice.

Odločitev so tako sprejeli na podlagi dosedanjega delovanja prijavljenih kandidatov in gradiva, ki so jim ga ti poslali.

Eden od razlogov, zakaj ne podpirajo nobenega od peterice, je tudi ta, da je bila večina na relevantnih funkcijah v času, ko je nastala bančna luknja in so se dogajale druge nepravilnosti v bančnem sistemu.

Svojega kandidata v poslanski skupini SDS nimajo, saj ocenjujejo, da je to bolj odgovornost nastajajoče vladne koalicije.

Pahor je kandidature za guvernerja začel zbirati aprila

Glede možnosti, da bi predsednik republike DZ predlagal nekoga šestega, je Krivec dejal, da je Pahor to omenil, a ni govoril o nobenih konkretnih imenih. Če se v DZ ne bo pokazala podpora nobenemu od prijavljenih kandidatov, bo šef države o tej možnosti razmišljal.

Pahor je kandidature za guvernerja začel zbirati konec aprila, potem ko je svoj mandat zaradi odhoda na vodstveno funkcijo v enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v okviru bančne unije, predčasno končal Boštjan Jazbec.

Foto: STA

Do izteka roka so se prijavili:

Pahor bo izbranega kandidata predlagal do 19. septembra

Do izteka roka, 20. avgusta, so se prijavili trenutna viceguvernerja in člana sveta Banke Slovenije Marko Bošnjak in Primož Dolenc (slednji po Jazbečevem odhodu tudi začasno vodi Banko Slovenije), nekdanja članica sveta Banke Slovenije Mejra Festić, ki je redna profesorica na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti in znanstvena svetnica Fakultete za management Univerze na Primorskem, nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan Martin Cvikl, ki je trenutno aktiven v Evropski banki za obnovo in razvoj, ter predsednik uprave Triglav Skladov Benjamin Jošar.

Pahor bo izbranega kandidata DZ predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur, torej do 19. septembra. Po posredovanju predloga kandidature DZ je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.

DZ bo o kandidatu glasoval najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje glasove večine vseh poslancev.