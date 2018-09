Očistimo Slovenijo: Pol milijona prostovoljcev in 20.000 ton odpadkov

V dosedanjih dveh akcijah Očistimo Slovenijo, ki sta potekali v letih 2010 in 2012, je sodelovalo 13 oz. 14 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije, skupno več kot pol milijona ljudi. Zbranih je bilo skoraj 20.000 ton odpadkov. Letos želijo organizatorji, društvo Ekologi brez meja, Slovenijo očistiti tretjič in - tokrat zares - še zadnjič.

Ekologi brez meja 15. septembra tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije pripravljajo nacionalno prostovoljsko čistilno akcijo. "Še zadnjič je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev," so poudarili v sporočilu za javnost.

"Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov," so dodali.

Akcijo kot "zadnjo" označili že leta 2012

Podobno so sicer Ekologi brez meja kot "zadnjo" označevali tudi akcijo v letu 2012. "Odločili smo se, da Ekologi brez meja ne bomo več organizirali akcije čiščenja Slovenije. Želimo pa si še veliko podobnih akcij, v katerih bi se prostovoljske organizacije v Sloveniji dogovorile in enkrat letno skupaj pripravile veliko akcijo," so zapisali takrat.

Vendar jim stanje okolja in potreba po osveščanju javnosti očitno niso dali miru. Letos bodo tako skupaj s prostovoljci znova čistili Slovenijo, podrobnosti akcije pa bodo predstavili na današnji novinarski konferenci. Tako kot leta 2012 bo projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet (World Cleanup Day).

"Slovenski prostovoljci bodo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti pet odstotkov prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan," so napovedali v društvu.

Slovenija se je odrezala bolje od petih odstotkov

Slovenija se je sicer v zadnjih dveh akcijah odrezala precej bolje od petih odstotkov. Zaključno poročilo iz akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu v letu 2010 tako kaže, da je državo čistilo več kot 270.000 prostovoljcev, kar je dobrih 13 odstotkov prebivalcev. Sodelovalo je več kot 86.000 otrok iz 278 vrtcev in 533 osnovnih, podružničnih in srednjih šol ter več kot 3700 društev.

Količina zbranih odpadkov je presegla 14.800 ton oz. 78.000 kubičnih metrov.

Takratni predsednik republike Danilo Türk je istega leta društvo Ekologi brez meja za izvedbo takrat največjega okoljevarstvenega projekta v zgodovini države odlikoval z redom za zasluge. V javnosti sta takrat veliko simpatij pridobila dva od voditeljev projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu Petra in Janez Matos.

V letu 2012 zbrali več kot 4500 ton odpadkov

Leta 2012 se je akcija preselila pod okrilje svetovne pobude Očistimo svet. Takrat se je čistilne akcije udeležilo 289.000 prostovoljcev iz cele Slovenije, kar je bilo 14 odstotkov prebivalcev. Sodelovalo je več kot 133.000 otrok iz 331 vrtcev in 497 šol ter skoraj 3500 društev.

Količina zbranih odpadkov je presegla 15.600 kubičnih metrov oziroma 4500 ton odpadkov. V akciji so čistili več kot 2800 odlagališč in v celoti sanirali več kot 1400 odlagališč ter očistili na kilometre poti. Foto: Tanja Ristič.

V akcijah sodelovali tudi vojska in policija

V obeh akcijah so sodelovali številni državni organi, tudi vojska in policija. V okviru akcije so vzpostavili tudi register divjih odlagališč, ki so ga skozi leta večkrat posodobili. V njem se je do danes s pomočjo prijav tisoče prostovoljcev nabralo skoraj 16.000 odlagališč. Letos bo sicer pozornost še posebej posvečena odlagališčem ob vodotokih.

Kljub odsotnosti čistilnih akcij pod imenom Očistimo Slovenijo so prostovoljci v zadnjih letih po vsej Sloveniji pridno odstranjevali odpadke iz okolja v okviru drugih pobud.

Ena od vsakoletnih akcij je Očistimo naše gore, ki jo spodbuja Zavarovalnica Triglav. Številne čistilne akcije pa pripravljajo tudi posamične občine, šole in drugi pobudniki.