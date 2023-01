Anže Logar namerava do poletja ustanoviti novo politično platformo

"Smo na pragu nečesa velikega," je Anže Logar dejal po predsedniških volitvah lani decembra, ko se je nazadnje pojavil v javnosti.

O katerih temah bo tekla razprava na platformi, bo odvisno tudi od ljudi, je dejal Logar. Foto: Ana Kovač Ker meni, da sta javni prostor in politična sfera v Sloveniji preveč binarna, in ker si po njegovem ljudje željo, da se politiko proti spremeni v politiko sodelovanja, namerava do poletja ustanoviti platformo sodelovanja. "Neko obliko široke razprave o ključnih temah, ki so razvojne narave, ki terjajo analizo aktivnega stanja, potem pa mogoče rešitve, ki vključujejo najširši mogoči spekter sogovornikov," je dejal za 24ur in poudaril, da se ne bo omejeval z nobeno svetovnonazorsko opredelitvijo.

Tema razprav bodo gospodarstvo, zunanjepolitična usmeritev Slovenije, politični dialog, volilni sistem, je še dejal. A razpravo o ključnem sporočilu namerava najprej opraviti s širšim krogom posameznikov. "Kot neka iniciativa, ki naj ima čim širšo podporo, ne le vidnejših predstavnikov, ampak ljudi," je dejal.

S SDS ne bo opravil

Ustanavljanje platforme ne pomeni, da je končal pot v SDS. "Te stvari se ne izključujejo. Jaz grem na pot za več, ne na pot za manj. Ne grem v ločitev enega in drugega. Težko verjamem, da bi iniciativo, ki želi ljudi povezati onkraj politike, posamezne sogovornike nekdo ocenil kot nekaj, kar škoduje posamezni politični opciji," je še povedal.

Na vprašanje, ali se je o ustanovitvi platforme posvetoval s prvakom SDS Janezom Janšo in stranko, je odgovoril, da mu je zadevo "omenil". "Posvetujem pa se s tistimi, s katerimi se srečujem in pogovarjam o teh stvareh," je povedal.

Janša je sicer v eni izmed oddaj na 24ur na vprašanje, ali Logarja vidi kot svojega naslednika, dejal: "Vse opcije so odprte."

"Njegov odgovor si razlagam natanko tako, kot je bil izrečen – vse opcije so odprte," je še komentiral Logar.