Na Brdu pri Kranju poteka že 26. posvet slovenske demokracije, kjer je govora predvsem o novi zunanjepolitični strategiji. Osnutek strategije z naslovom Za državljane, za državo je pripravil Iztok Mirošič, posebni odposlanec ministrice za prihodnost Evrope. Strategija je zdaj v procesu usklajevanja, sprejeta pa naj bi bila v prvi polovici letošnjega leta.

Kot je novinarjem ob robu posveta slovenske diplomacije pojasnil Mirošič, je osnova za novo strategijo dokument iz leta 2015, ter da zdajšnja strategija Slovenijo vrača v jedro EU, predlanska strategija pa je poudarke usmerila drugam. Gre za strategijo, ki jo je ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo pod vodstvom takratnega ministra Anžeta Logarja.

Prva strategija slovenske zunanje politike je bila sprejeta leta 1999, naslednja je sledila leta 2015. "Zaradi spremenjenih geopolitičnih razmerij, predvsem zaradi iskanja pravih odgovorov na svetovne krize – zdravstveno, varnostno in gospodarsko – pa je bilo treba strategijo novelirati. Nova strategija iz konca 2021 je ohranila ključne poudarke strategije iz leta 2015 in dodala usklajena stališča in odgovore na nove izzive, ki se izrisujejo na mednarodnem parketu," je o strategiji, ki so jo na zunanjem ministrstvu pripravili pod njegovim vodstvom, povedal Logar.

"Aktualno strategijo je ministrstvo pripravljalo leto in pol, jo usklajevalo z vsemi deležniki, dokler ni bilo doseženo soglasje o vseh delih strategije. Nato jo je podrobno predstavilo poslancem v državnem zboru," je za Siol.net povedal nekdanji zunanji minister Anže Logar. Foto: Ana Kovač

Po njegovih besedah strategija zunanje politike ne v letu 1999 ne v letu 2015 ne v letu 2021 ni uporabljala izraza 'jedrna Evropa', ker takšne klasifikacije EU ne pozna. "Je pa Slovenija v jedru EU od vstopa v skupnost. Smo (lahko) enakopraven, enakovreden, predvsem pa aktiven igralec na evropskem parketu, če se tega zavedamo, če smo samozavestni in če tako nastopamo. Upam, da se aktualno vodstvo ministrstva tako počuti tudi brez napovedanega novega operativnega načrta," je dejal nekdanji zunanji minister.

Splošno uveljavljena diplomatska praksa sicer veleva, da se zunanjepolitične strategije osvežujejo na od pet do deset let.

Logar meni, da spreminjanje strategije na letni ravni spreminja tudi namen tovrstnega dokumenta. "Pomeni, da ga iz strateškega na ministrstvu spreminjajo v operativnega," je še pojasnil.