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Avtorji:
L. B., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
9.30

Osveženo pred

51 minut

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Natisni članek
politika SDS anketa

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 9.30

51 minut

Anketa: Največja podpora stranki SDS

Avtorji:
L. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
SDS | Po izvedeni anketi ima stranka SDS največjo podporo. | Foto STA

Po izvedeni anketi ima stranka SDS največjo podporo.

Foto: STA

Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev (22,7 odstotka) prepričala SDS, sledi Gibanje Svoboda z 22 odstotki. Dela vlade ne podpira 45,4 odstotka volivcev. Na vrhu lestvice najbolj priljubljenih politikov pa ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, je pokazala anketa Mediane za POP TV.

Stranko SDS bi tokrat volilo 22,7 odstotka vprašanih (maja 23,7 odstotka), sledi ji Gibanje Svoboda, ki bi jo v tokratni anketi izbralo 22 odstotkov vprašanih (maja 21,6 odstotka). Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 8,2 odstotka volivcev (maja 7,1 odstotka).

Sledijo SD s 7,9 odstotka podpore (maja 6,5 odstotka), skupna lista Levice in Vesne s 6,6 odstotka podpore (maja 5,5 odstotka) ter stranka Resnica s 3,1 odstotka podpore (maja 3 odstotke).

Na sedmem mestu so Demokrati Anžeta Logarja s 2,8 odstotka podpore (maja 3,7 odstotka), sledijo Piratska stranka Slovenije z 2,5 odstotka (maja 2,3), Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča z 2 odstotkoma podpore (maja 3,2 odstotka) in SNS z 1,5 odstotka (maja 2,8 odstotka).

Delež neopredeljenih se je okrepil. Neodločenih je 9,8 odstotka anketirancev (maja 9,3). Nobene stranke ne bi volilo 7,2 odstotka (maja 6 odstotkov), 2,6 odstotka anketirancev, enako kot maja, ni želelo odgovoriti.

Aktualna vlada

Aktualni oblasti sicer nasprotuje več kot 45 odstotkov vprašanih (45,4 odstotka). Delo vlade podpira 38,5 odstotka anketirancev, ostali so neopredeljeni (17,3 odstotka).

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo prvak SD Matjaž Han, predsednik NSi ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič.

Premier in prvak SDS Janez Janša je na 6. mestu, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob pa je na 13. mestu. Sledijo mu predsednik Demokratov Anže Logar na 14., sokoordinator Levice Luka Mesec na 15. ter predsednik DZ in stranke Resnica Zoran Stevanović na 16. mestu. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je na zadnjem, 20. mestu.

Zbiranje podatkov

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV preko telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 22. in 24. junijem na reprezentativnem vzorcu 721 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

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