Kakšno podporo imata stranki SDS in Gibanje Svoboda danes?

SDS se je v junijski anketi Ninamedie Vox populi za Dnevnik med strankami povzpela na prvo mesto s 25,9 odstotka podpore, medtem ko bi Gibanje Svoboda podprlo 24,3 odstotka vprašanih. Barometer, ki ga je za Delo izvedel inštitut Mediana, pa kaže, da bi bilo v primeru, da bi bile državnozborske volitve danes, preštevanje glasov še precej bolj napeto. SDS in Svoboda sta glede na rezultate ankete skoraj izenačeni, a imata manjšo podporo kot v maju.

Glede na anketo Ninamedie bi SDS danes obkrožilo 25,9 odstotka vprašanih, kar je 3,5 odstotne točke več kot maja, Gibanje Svoboda pa ima tokrat 24,3-odstotno podporo, kar je za 1,6 odstotne točke manj kot maja.

Na tretje mesto so se s petega povzpeli Socialni demokrati, ki imajo 8,3-odstotno podporo, kar je ravno toliko kot maja. Na četrtem ostaja Nova Slovenija, ki bi jo izbralo osem odstotkov volivcev, kar je 0,3 odstotne točke manj kot maja. Na peto mesto pa je s tretjega padla Levica, ki bi jo izbralo 7,6 odstotka volivcev, kar je 1,1 odstotne točke manj kot maja.

Demokrate Anžeta Logarja bi izbralo 3,9 odstotka vprašanih (maja 2,9 odstotka), Resnico pa bi izbralo 3,6 odstotka volivcev (maja 3,9 odstotka). Druge stranke so skupaj prejele 9,8 odstotka podpore. Neopredeljenih je 8,6 odstotka vprašanih, medtem ko jih je bilo maja 10,5 odstotka.

Ob upoštevanju samo opredeljenih je anketa pokazala 28,3-odstotno podporo SDS (maja 25 odstotkov), na drugem mestu pa je Gibanje Svoboda s 26,6 odstotka (maja 28,9 odstotka). SD bi izbralo 9,1 odstotka (maja 9,3 odstotka), NSi 8,8 odstotka (maja 9,3 odstotka), Levico 8,3 odstotka (maja 9,7 odstotka), Demokrate Anžeta Logarja 4,3 odstotka (maja 3,2 odstotka), Resnico pa 3,9 odstotka (maja 4,3 odstotka).

V DZ bi se po navedbah Dnevnika uvrstilo teh sedem strank. SDS bi tako imela 28 poslancev, Gibanje Svoboda bi jih imela 26, SD devet, NSi ravno tako devet, Levica bi jih imela osem, Demokrati Anžeta Logarja in Resnica pa po štiri, navaja Dnevnik.

Kakšno je zadovoljstvo z novo vlado?

Ninamedia je v tokratni anketi merila tudi zadovoljstvo s sestavo nove vlade. Z njo je zelo zadovoljnih 21,7 odstotka vprašanih, 15 odstotkov jih je zadovoljnih, 14 odstotkov jih ni ne zadovoljnih in ne nezadovoljnih. 13,4 odstotka vprašanih je nezadovoljnih, 31,1 odstotka pa jih je zelo nezadovoljnih. Da ne vedo, ali da potrjene vladne ekipe ne poznajo dovolj, pa jih pravi 4,7 odstotka vprašanih.

Vprašani so se v anketi izrekli tudi o pričakovanjih glede uspešnosti nove vlade v primerjavi s prejšnjo. Da bo nova vlada bistveno bolj uspešna meni 32,1 odstotka vprašanih, da bo nekoliko bolj uspešna pa 12,4 odstotka. 11,4 odstotka vprašanih jih meni, da bo nova vlada približno enako uspešna, 9,4 odstotka da bo nekoliko manj uspešna, 31,1 odstotka pa da bo bistveno manj uspešna. Da ne ve, ali bo nova vlada uspešnejša od prejšnje, je dejalo 4,1 odstotka volivcev.

Na vrhu lestvice najbolj priljubljenih politikov je še vedno predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledijo ji predsednik in poslanec SD Matjaž Han, nekdanji premier in predsednik Svobode Robert Golob, nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ter poslanec Svobode in nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. Sokoordinator Levice Luka Mesec je 6. Sledi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko na 7. mestu, predsednik NSi in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je na 9. mestu, premier in predsednik SDS Janez Janša je na 15. mestu, predsednik Demokratov Anže Logar je 17., predsednik Resnice ter DZ Zoran Stevanović pa je na 19. mestu.

Ninamedia je anketo za Dnevnik izvedla med 8. in 10. junijem, po telefonu in spletu pa je sodelovalo 700 vprašanih.

Anketa Dela: SDS in Svoboda izenačeni z manjšo podporo kot maja

Glede na rezultate Inštituta Mediana pa sta vodilni stranki Gibanje Svoboda in SDS v primerjavi z majskim merjenjem javnega mnenja izgubili nekaj podpore. Za stranko SDS bi glas najverjetneje namenilo 21,5 odstotka vprašanih (maja 24,7 odstotka), Gibanje Svoboda pa bi izbralo 21,4 odstotka (maja 25,5 odstotka). Sledijo trojček NSi, SLS in Fokus, SD in lista Levice in Vesne. Za trojček bi se odločilo 8,9 odstotka vprašanih (maja 9,3 odstotka), za SD pa 8,1 odstotka vprašanih (maja 4,9 odstotka). Lista Levice in Vesne je pridobila okoli dve odstotni točki (7,3 odstotka, maja 5,5).

Demokrate Anžeta Logarja bi medtem izbralo 4,1 odstotka vprašanih (maja 4,7 odstotka), Resnico pa tri odstotke (maja 3,4 odstotka). Za Piratsko stranko bi glasovalo 2,4 odstotka vprašanih (maja 2,8 odstotka), za SNS dva odstotka (maja 1,1 odstotka), za Prerod 1,4 odstotka (maja dva odstotka). Za druge stranke pa bi se odločilo 1,6 odstotka. Brez favorita je 9,7 odstotka sodelujočih v anketi (maja 4,7). Nobeni stranki ne bi namenilo glasu 6,1 odstotka vprašanih (maja 6,7 odstotka). Odgovoriti pa ni želelo 1,8 odstotka vprašanih (maja 2,4). Prazno glasovnico bi oddalo 0,7 odstotka vprašanih (maja 0,2).

Z delom vlade v zadnjem mesecu je zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih 23,6 odstotka vprašanih, negativno ali zelo negativno pa jo ocenjuje 34 odstotkov vprašanih. Delo DZ medtem kot zelo pozitivno ali pozitivno ocenjuje 21,8 odstotka vprašanih, negativno ali zelo negativno pa 42,6 odstotka vprašanih. Srednja ocena dela vlade je 2,80, srednja ocena DZ pa 2,65.

V barometru priljubljenosti politikov je na prvem mestu predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledita predsednik SD Matjaž Han ter predsednik NSi in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Na četrtem mestu je finančni minister Andrej Šircelj, sledijo minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, premier Janez Janša ter sokoordinator Levice Luka Mesec. Na 11. mestu je sokoordinatorica Levica Asta Vrečko, na 12. nekdanji premier in predsednik Svobode Robert Golob, na 14. pa predsednik stranke Demokrati in minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Na 19. oz. predzadnjem mestu je predsednik DZ Zoran Stevanović.

Inštitut Mediana je anketo izvedel med 8. in 11. junijem, v njej pa je sodelovalo 716 prebivalcev.