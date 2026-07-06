Izvršilni odbor SDS se je na današnji seji seznanil tudi z možnostjo izključitve evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu. V zvezi s tem sicer niso sprejeli nobenih sklepov, je neuradno izvedela STA.

Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu je pred dnevi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. O tem bo v sredo v Strasbourgu na tajnem glasovanju odločala še celotna, 180-članska politična skupina. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli.

Grims pred izvršilni odbor SDS

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Ocenjujejo tudi, da ne prispeva k delu politične skupine, temveč deluje proti njej.

Grims je danes svoj pogled na dogajanje predstavil izvršilnemu odboru stranke, ki pa o tem, neuradno, ni sprejel nobenih odločitev. Ob prihodu na sejo sta za POP TV evropska poslanka Romana Tomc in poslanec Danijel Krivec poudarila, da Grims še ni izključen. Krivec pa je na vprašanje, kaj dogajanje pomeni za stranko, pristavil, da gre za nov izziv.

Grimsov odziv

V četrtkovem odzivu na družbenih omrežjih je Grims zapisal, da glede na omenjeni predlog odločitve "očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe".

Glavna točka današnje redne seje izvršilnega odbora so bile sicer priprave na novembrske lokalne volitve.