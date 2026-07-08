Branko Grims izključen iz EPP

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (EPP) je na današnjem glasovanju s 131 glasovi za in sedmimi glasovi proti iz poslanske skupine izključila Branka Grimsa, evroposlanca iz Slovenije. Sedem prisotnih članov poslanske skupine EPP se je glasovanja vzdržalo. Vsi slovenski evropski poslanci iz vrst SDS so glasovali proti izključitvi Grimsa. Ta sicer ne namerava odstopiti s položaja, temveč bo nadaljeval z delom v Evropskem parlamentu.

Glasovanje skupine EPP je potekalo ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta.

V Evropski ljudski stranki so med razlogi za izključitev evroposlanca Branka Grimsa predhodno navedli več razlogov, med katerimi so pomanjkljiva delovna etika, kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam ter delovanje v nasprotju z interesi EPP.

Vsi evroposlanci SDS glasovali proti

"Obžalujemo, da je prišlo tako daleč, da je poslanska skupina Evropske ljudske stranke danes odločala in odločila o izključitvi Branka Grimsa. Takšnega razpleta si nismo želeli. Vsi poslanci SDS smo izključitvi nasprotovali in glasovali proti," so v skupni izjavi po glasovanju sporočili evropski poslanci Romana Tomc, Zala Černilec Tomašič in Milan Zver.

Iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS) je medtem neuradno slišati, da izključitev Branka Grimsa slabi položaj celotne slovenske delegacije SDS v Evropskem parlamentu, saj bo z manjšim številom glasov v največji politični skupini vpliv poslancev SDS pri zastopanju interesov Slovenije in slovenskih državljanov manjši.

Janša izrazil upanje, da Grims ne bo izključen

Predsednik vlade in prvi mož stranke SDS Janez Janša je danes medtem izrazil upanje, da poslanska skupina EPP Branka Grimsa ne bo izključila.

Pred glasovanjem je podporo Grimsu sicer izrekel evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS). Poslanske kolege v EPP je pozval, naj glasujejo proti izključitvi Branka Grimsa, in se zavzel za dialog namesto izključevanja. Poslancem EPP je po naših informacijah poslal tudi tudi pismo predsednika društva Združeni ob lipi sprave Janeza Juhanta, ki je v imenu društva izrekel podporo Branku Grimsu.