Evropska poslanka iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS) Romana Tomc je Branku Grimsu, ki mu preti izključitev iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, predlagala, naj odstopi s funkcije evropskega poslanca. Tomc mu je odstop predlagala zaradi zaščite interesov stranke SDS, je potrdila za spletni portal Info360.

Jutri bo 180-članska politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) na tajnem glasovanju odločala o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa.

Ta predlog je že potrdilo predsedstvo politične skupine EPP, pričakovati pa je, da bo izključitev Grimsa, ki mu v Evropski ljudski stranki očitajo pomanjkljivo delovno etiko, kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam ter delovanje v nasprotju z interesi EPP, večinsko podprla tudi politična skupina.

Tomc potrdila, da je Grimsu predlagala odstop

Evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc je za spletni portal Info360 danes medtem potrdila informacijo, da je Branku Grimsu predlagala, naj odstopi s funkcije evropskega poslanca.

"Odstop sem mu predlagala z namenom zaščite interesov SDS. V primeru izključitve bi SDS namreč izgubila poslanca, kar bi bila za stranko velika škoda," je za portal pojasnila Tomc.

"Žal mi je, da so stvari pripeljale do predloga za izključitev Branka Grimsa iz skupine EPP. Poslanca Grimsa sem na predsedstvu in na sestankih skupine večkrat zagovarjala ter zaščitila, kar lahko potrdijo vsi prisotni. Ostro zavračam vsa zlonamerna namigovanja. Vsak nosi posledice za svoja dejanja in nekorektno je odgovornost prelagati na druge," je za Info360 povedala Romana Tomc. Foto: Ana Kovač

V primeru Grimsovega morebitnega odstopa bi ga v klopeh evropskega parlamenta nadomestil poslanec SDS Aleš Hojs.