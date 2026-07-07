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Avtorji:
Ka. N., STA

Torek,
7. 7. 2026,
12.06

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek

Natisni članek
SDS NSi Fokus SLS Demokrati koalicija

Torek, 7. 7. 2026, 12.06

5 minut

Koalicija podpisala protokol o sodelovanju

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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koalicija podpis | Foto SDS/omrežje X

Foto: SDS/omrežje X

Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. "Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev v dobro Slovenije," je stranka SDS objavila na omrežju X.

Kot so dodali v današnji objavi, so s protokolom potrdili "zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu".

Sodelovanje omenjenih strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale 21. maja. V pogodbi so določile vsebinske prioritete za mandat, danes pa so pravila o sodelovanju podpisali še vodje poslanskih skupin koalicije.

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