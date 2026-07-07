Koalicija podpisala protokol o sodelovanju

Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. "Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev v dobro Slovenije," je stranka SDS objavila na omrežju X.

Kot so dodali v današnji objavi, so s protokolom potrdili "zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu".

✍️ Danes smo koalicijske poslanske skupine podpisale Protokol o sodelovanju, s katerim smo potrdile zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. 🤝



Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja… pic.twitter.com/hPumaHpiQ9 — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) July 7, 2026

Sodelovanje omenjenih strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale 21. maja. V pogodbi so določile vsebinske prioritete za mandat, danes pa so pravila o sodelovanju podpisali še vodje poslanskih skupin koalicije.