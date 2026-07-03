Koalicija in Resni.ca zahtevata nujno sejo o porabi javnih financ Golobove vlade

Poslanske skupine SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resni.ce bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o "neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba". Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov.

Kot so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v koalicijskih poslanskih skupinah in Resni.ci, so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomanjkanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. "Namesto premišljenega upravljanja javnih financ smo bili štiri leta priča nasedlim projektom, preplačanim investicijam, povečevanju birokracije in vedno novim primerom negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi," so navedli.

Prenosni računalniki, stavba na Litijski ...

Med primeri so izpostavili nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov, ki so, kot so zapisali, več mesecev samevali v skladišču v Logatcu in izgubljali vrednost, nakup stavbe za namene pravosodja na Litijski cesti v Ljubljani ter "številne podražitve infrastrukturnih projektov in vrsto drugih primerov negospodarnega ravnanja z davkoplačevalskim denarjem".

Namesto vlaganja v varnost slovenskih državljanov, razvoj države in izboljšanje javnih storitev je nekdanja vlada po mnenju predlagateljev seje povečevala izdatke na področjih, ki po njihovem mnenju ne predstavljajo temeljnega interesa Republike Slovenije. "Decembra 2025 je na primer pristala na nakazilo 1,8 milijona evrov v solidarnostni sklad EU za leto 2026, za nezakonite migracije," so zapisali.

"Razsipništvo", ki naj bi zaznamovalo mandat prejšnje vlade, je v zadnjih izdihljajih delovanja po navedbah predlagateljev seje eskaliralo. "Odhajajoča vlada ni opravljala le tekočih poslov, ampak je z negospodarnim delovanjem dvigovala rast odhodkov," so opozorili.

Visoka rast odhodkov v zadnjem letu mandata

Nova vlada se je z informacijo o saldu konsolidirane bilance javnega financiranja in državnega proračuna seznanila 18. junija, finančni minister Andrej Šircelj pa je, kot so zapisali predlagatelji seje, opozoril, da se rast odhodkov v zadnjem letu mandata še nikoli do zdaj ni tako drastično povečala kot tokrat.

Skupni odhodki štirih blagajn javnega financiranja so v prvih štirih mesecih leta 2026 znašali 10,7 milijarde evrov, kar je za 1,15 milijarde evrov oz. za 12,1 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2025. Odhodki državnega proračuna so bili v prvih petih mesecih leta 2026 višji za kar 15,6 odstotka glede na enako obdobje lani, proračunski primanjkljaj pa je dosegel 890 milijonov evrov oziroma 1,2 odstotka BDP.

Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo dva sklepa, in sicer da odbor za finance priporoča vladi, da v šestih mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja vlade pod vodstvom Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov ter da do konca leta 2026 preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja maastrichtskih kriterijev.