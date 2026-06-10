Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
7.25

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Janez Janša Janez Janša vlada koalicija partnerstvo

Sreda, 10. 6. 2026, 7.25

1 ura, 14 minut

Predstavili bodo predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Janez Janša | Janša je ob začetku dela nove vlade napovedal, da bo vse opozicijske stranke pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. | Foto STA

Janša je ob začetku dela nove vlade napovedal, da bo vse opozicijske stranke pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo.

Foto: STA

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premierja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj Resni.ca. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države.

Janša je ob začetku dela nove vlade napovedal, da bo vse opozicijske stranke pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. To pomeni, da bodo lahko zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov, ki so pomembni za vse. "Roka je ponujena. Za sodelovanje pa sta potrebna dva, od vas bo odvisno, koliko bo tega," je poslancem dejal Janša.

Prvak SDS je še zatrdil, da pri tem za opozicijo ne bo nobenih obveznosti, pač pa gre za dobro voljo koalicije in možnost, da kljub različnim statusom parlamentarnih strank vsi sodelujejo pri ključnih rešitvah.

Računajo lahko na partnerstvo Resni.ce

Janša lahko bržkone računa, da bo v partnerstvo z vladno koalicijo vstopila Resni.ca, ki je že doslej glasovala v skladu z vladno koalicijo in ji tako omogočila parlamentarno večino. Predsednik stranke Zoran Stevanović je že izrazil željo, da koalicija preostalim strankam v DZ ponudi "eksaktne, odkrite sporazume o morebitnem sodelovanju".

Nasprotno pa je Levica v ponedeljek na družbenih omrežjih zapisala, da ne bodo "partnerji pri razgradnji socialne države pod krinko razvoja, ki to ni". Kot so poudarili, bodo ščitili interese ljudi pred škodljivimi politikami desne vlade in njenih podpornikov v DZ.

Tudi prvak Svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. Kot je dejal, verjamejo v dejanja nove koalicije, ki pa se kažejo tudi njihovih zakonskih predlogih, ki jih Svoboda ni podprla.

Predsednik SD Matjaž Han je bil medtem v izjavah bolj zadržan. Pred dnevi je dejal, da ne ve, kaj napoveduje oziroma ponuja predsednik SDS, zato je o tem, "kaj bo, ko bo, če bo", prehitro govoriti.

Ministri vlade Republike Slovenije. Ministrska ekipa. Skupinska fotografija.
Novice Kako so potekale primopredaje ministrskih poslov
Predaja poslov Robert Golob Janez Janša.
Novice DZ sprejel novelo zakona o državni upravi
Zaprisega ministrov nove vlade Republike slovenije. Vlada. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer
Novice Posle dokončno prevzema tudi novi zunanji minister Kajzer
Janez Janša Janez Janša vlada koalicija partnerstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.