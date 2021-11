Anketa Dela: SD uspel odboj navzgor, Levica in LMŠ navzdol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tri stranke koalicije KUL, ki so bile pretekli mesec v anketi Dela skoraj povsem izenačene, so v najnovejšem merjenju javnega mnenja povečale razlike. SD je zabeležila celo najboljši rezultat v letošnjem letu, Levica in LMŠ pa sta izgubili podporo. SDS ostaja na vrhu priljubljenosti.