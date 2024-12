Andrej Šter odhaja v pokoj

"Klet že 20 let ni bila pospravljena, drevje bo za obrezati in vrt za urediti," je odgovoril novopečeni upokojenec Andrej Šter na vprašanje, kaj namerava početi v prihodnje. Nekdanji dolgoletni vodja konzularnega sektorja na zunanjem ministrstvu je v zadnjem letu in pol vodil klicni center za pomoč po poplavah, javnost pa ga pozna po razumljivih in jasnih informacijah.