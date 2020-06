Pahor bo vročil državna odlikovanja Žekšu, Podrecci in Šteru

Član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu Boštjan Žekš bo zlati red za zasluge prejel za svoje znanstveno, raziskovalno in vodstveno delo ter za izjemen prispevek k uveljavljanju Slovenije v svetu, piše STA.

Je fizik in prejemnik številnih mednarodnih znanstvenih nagrad in priznanj. V Sloveniji je prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča leta 1980, lani pa Zoisovo nagrado za življenjsko delo.

Foto: STA

Arhitekt Boris Podrecca bo zlati red za zasluge prejel za izstopajoče arhitekturno ustvarjanje v mednarodnem prostoru. Mnogi ga označujejo kot mednarodno najbolj uveljavljenega slovenskega arhitekta sodobnega časa, piše STA.

V Sloveniji je med drugim zasnoval Žitni most na Ljubljanici in vinsko klet Novi Brič, ki velja za eno najlepših kleti na sploh.

Andrej Šter je kot vodja konzularnega oddelka na ministrstvu za zunanje zadeve igral pomembno vlogo pri obsežni akciji vračanja slovenskih državljanov v domovino po izbruhu epidemije koronavirusne bolezni 19. Ta akcija velja za največjo repatriacijo v zgodovini Slovenije, bila pa je tudi zahtevna zaradi odpovedi poletov, zapiranja meja ter drugih nepredvidljivih dogodkov, predvsem februarja in marca.

Nedavno je Šter za Večer dejal, da je ministrstvo omogočilo vrnitev v domovino okoli 750 ljudem. To je državo stalo 350.000 evrov, a se je v skladu, v katerega so lahko prispevali vrnjeni in drugi, do sredine maja nabralo 750.000 evrov, še piše STA.