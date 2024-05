Kraljeva odlikovanja za švedsko pop skupino Abba

Na slovesnosti v kraljevi palači v Stockholmu so kraljevo odlikovanje prejeli člani skupine Abba Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad in Bjorn Ulvaeus, ki se sicer redko skupaj pojavljajo v javnosti.

Švedska je leta 1975 prenehala podeljevati kraljeva odlikovanja svojim državljanom, saj so to prakso ocenili kot zastarelo. Je pa ta nordijska država nadaljevala podeljevanje kraljevih odlikovanj tujim državljanom.

Švedski parlament je nato leta 2022 ponovno uvedel prakso podeljevanja odlikovanj švedskim državljanom. Današnja slovesnost je bila tako prva po pol stoletja. Skupno so danes za njihove dosežke nagradili 13 Švedov, vključno z dvema Nobelovima nagrajencema: genetikom Svantejem Pääbojem in francosko-švedsko fizičarko Anne L'Huillier.

Pol stoletja od zmage s pesmijo Waterloo na tekmovanju za pesem Evrovizije

Pol stoletja letos mineva tudi od zmage skupine Abba s pesmijo Waterloo na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 1974, ki je skupini prinesla mednarodni preboj.

Po zmagi na evrovizijskem tekmovanju je skupina po vsem svetu zaslovela še s številnimi drugimi glasbenimi hiti, kot so Mamma Mia (1975), Dancing Queen (1976) in The Winner Takes It All (1980). S svojim edinstvenim slogom in privlačnimi melodijami je skupina poosebljala disko vse do leta 1982, ko so člani skupine prenehali nastopati skupaj.

K priljubljenosti skupine Abba sta v današnjem času prispevala filma Mamma Mia, prek katerih so glasbo skupine spoznale tudi mlajše generacije.

Leta 2021 je izšel novi album Abba Voyage, skupina pa je tudi v ospredju istoimenske predstave v Londonu, kjer četverica glasbenikov nastopa v podobi digitalnih avatarjev (hologramov).