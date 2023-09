Klicni center za obnovo po poplavah bo vodil Andrej Šter

Vlada je danes na dopisni seji sprejela sklep o vzpostavitvi klicnega centra za obnovo po poplavah 2023, ki bo podajal ažurne in verodostojne informacije o obnovi po ujmi. Delovati bo začel 6. oktobra na telefonski številki 114, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Namen klicnega centra je podajanje informacij o obnovi po avgustovskih katastrofalnih poplavah, ne glede na to, kateri resor je primarno odgovoren za zagotovitev informacije, so pojasnili v Ukomu.

Deloval bo vsak delovni dan med 8. in 16. uro in ob sobotah med 8. in 13. uro. Ob morebitnih spremenjenih okoliščinah pa se lahko delovni čas klicnega centra prilagodi, so še zapisali.

"Klicni center bo namenjen tako obveščanju kot tudi ozaveščanju prebivalcev na prizadetih območjih, predvsem pa pomoči pri reševanju konkretnih položajev. Povratne informacije, ki jih bodo prejeli svetovalci v klicnem centru, bodo služile odločevalcem pri oblikovanju dodatnih ukrepov za učinkovitejšo pomoč na terenu," so še navedli v Ukomu.

Center bo vodil Andrej Šter z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, delo v njem pa bodo opravljali uslužbenci ministrstev in vladnih služb, ki so želeli pomagati prebivalcem, prizadetim ob poplavah. Sredstva za delovanje klicnega centra bodo zagotovila ministrstva in vladne službe v svojih finančnih načrtih.

Vlada je na današnji seji izdala tudi odločbo o imenovanju Maje Tomanič Vidovič za direktorico Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, so še sporočili iz Ukoma.