Ali kaže na oblikovanje nove desnosredinske vlade? #video

Čeprav vidni predstavniki opozicije, predvsem Šarčeve LMŠ, že napovedujejo, kaj vse da bodo spremenili in koga vse zamenjali, ko se vrnejo na oblast, pa rezultati zadnje javnomnenjske raziskave agencije Parsifal kažejo drugače. Na oblikovanje nove desnosredinske vlade. Stranke zdajšnje Janševe vlade imajo namreč skupaj z novim gibanjem Povežimo Slovenijo ta hip že višjo podporo od štirih strank KUL. "Njihove izjave so namenjene predvsem mobilizaciji volivcev. Pa tudi temu, da si dajejo korajžo," o pretirani samozavesti leve opozicije meni politični analitik.

Nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar, član LMŠ, vidi opozicijo KUL na mestu naslednje vlade.

"Povedati moram samo to, da bomo po volitvah spremenili zakon, depolitizirali policijo in zamenjali ves sporni kader," je v gostovanju na RTV Slovenija povedal Poklukar.

Rezultati zadnje raziskave pa kažejo nasprotno. Če bi bile volitve prihodnjo nedeljo, bi med tistimi, ki bi se zagotovo udeležili volitev, 28,6 odstotka obkrožilo SDS. Tej stranki sledijo Socialni demokrati, Lista Marjana Šarca, Nova Slovenija, Levica, gibanje Povežimo Slovenijo in Stranka Alenke Bratušek. Medtem v parlament ne bi prišle stranke DeSUS, Slovenska nacionalna stranka in SMC. Da gre za preuranjeno izjavo Poklukarja, pa menita analitika.

"Izkušnje iz političnih ter volilnih kampanj ponavadi kažejo, da ni dobro samega sebe razglašati za zmagovalca, ker to kvečjemu koga odvrne od tega, da bi se udeležil volitev in podprl tega vnaprej razglašenega zmagovalca. Bolje je biti politično moder," je povedal politični analitik Miro Haček.

"Jaz bi rekel, da je tukaj to namenjeno predvsem mobilizaciji svoje podpore. Pa tudi temu, da si nekako, po domače povedano, dajejo korajžo. Po angleško se temu reče wishful thinking (pobožne želje, op. a.). Se pravi to, kar si kdo želi, to napoveduje. In nekako potem misli, da je zaradi tega bolj verjetno, da se bo to uresničilo, kar pa seveda nikakor ni nujno," dodaja politični analitik Matevž Tomšič.

O tem, da rezultati ne presenečajo in je volilno telo obeh političnih opcij tako levega in desnega političnega pola precej stabilno, pa je spregovoril Haček.

"Nihanja se dogajajo kvečjemu znotraj posamezne politične skupine. Tako vidimo, da v zadnjem obdobju pridobiva stranka SD, izrazito pa izgublja stranka LMŠ. Na drugi strani spektra pa je volilna podpora SDS vedno pravzaprav zelo stabilna in se ponavadi giblje med 25 in 30 odstotki," še dodaja.

Kdo bo zasedel stolčke v parlamentu in sestavljal vlado, pa bo znano aprila prihodnje leto.