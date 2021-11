Med poslanci Levice dve okužbi s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V poslanski skupini Levica sta z novim koronavirusom okužena Violeta Tomič in Željko Cigler. Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je zato sporočil, da bodo zaradi tega predlagali preložitev glasovanja o interpelaciji pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča na četrtek. To jim omogoča poslovnik DZ, do takrat pa bodo poskušali najti rešitev, kako omogočiti glasovanje vsem poslancem. Sejo DZ so prekinili, predsednik DZ Igor Zorčič se z vodji poslanskih skupin posvetuje, kako izpeljati glasovanje.

S predsednikom DZ Igorjem Zorčičem iščejo rešitev, kako v aktualnih epidemioloških razmerah zagotoviti, da lahko poslanci in poslanke glasujejo o zadevah, ki jih obravnava DZ, še posebej pri interpelaciji, kjer bi bil, kot kaže, rezultat glasovanja zelo tesen, je pojasnil Matej T. Vatovec. "Ocenjujemo, da bi bilo precej ustavno sporno, da bi bila dva poslanca, ki sta zelo jasno opredeljena do tega, da mora minister Dikaučič oditi, prikrajšana zaradi izrednih okoliščin," je poudaril Vatovec. A do glasovanja je prikrajšan tudi poslanec DeSUS Franc Jurša, ki je že dalj časa bolniško odsoten, pa zaradi njega ne prestavljajo glasovanj.

Kakšno rešitev bodo našli, bodo po besedah Vatovca premislili. Poslovnik namreč določa, da mora biti glasovanje opravljeno na tej seji, ena izmed možnih rešitev, ki so jo po besedah Vatovca že namignili predsedniku DZ, je tudi ta, da bi v četrtek pri glasovanju o tej točki sejo prekinili in jo nadaljevali, ko bi lahko bilo prisotnih vseh 90 poslancev. Možnost glasovanja na daljavo pa trenutno ni mogoča, saj v državi ni razglašena epidemija.

Ob tem pa, kot priznava Vatovec, obstaja tudi tveganje, da bi se glasovanje zaradi epidemioloških razmer lahko prestavilo tudi za dalj časa. A poslanca, zbolela za covidom-19, bi lahko s prihodom v DZ ogrozila javno zdravje, kar bi bilo po njegovi oceni nesprejemljivo. "Do četrtka bomo predlagali prestavitev glasovanja in v tem času morda na posvetu s predsednikom državnega zbora poskušali priti do nekega rezultata," je dejal Vatovec.

V poslanski skupini namreč ocenjujejo, da bi glede na signale iz poslanskih skupin in dejstvo, da se "minister danes praktično ne brani, da ni zavrnil nobenega očitka", lahko uspeli z interpelacijo ob polni zasedbi poslancev v DZ.