Peter Jančič povsem napačno interpretira mojo udeležbo na petkovih protestih. (»Kučanov dolgi pohod«, Peter Jančič, Siol plus, sobota, 6.11.2021)

Naj sam pojasnim razloge za mojo udeležbo. Podtika mi namreč vlogo »skritega akterja protestov ob sredah« in »anticepilsko sporočilo«. Nič od tega mi ni mogoče pripisati, pa mislim da tudi ne petkovim protestnikom. Sam sem večkrat javno podprl cepljenje, med protestniki pa tudi nisem zaznal proticepilskih pozivov, kvečjemu pozive k upoštevanju varnostnih ukrepov.

Protestnikom sem se pridružil na njihovih 75. demonstracijah v znak podpore pravici, da brez policijskega nasilja izrazijo svojo kritiko ob zlorabah oblasti, ob neutemeljenem oblastniškem nasilju in njenem rušenju veljavne ustavne ureditve. Z zanimanjem sem prisluhnil tudi zahtevam kolesarske ljudske skupščine. Mislim, da so vse podpore vredni njihovi razmisleki, zavzetost, skrbi, tudi znanje in predvsem pozitivna energija, s katero iščejo odgovore na izzive časa za oblikovanje vizije države, v kakršni bi želeli živeti. Vse to pa je daleč od mitingov »v slogu Slobodana Miloševića«, ki ga Jančič pripiše protestnikom. Mitingi Slobodana Miloševića so bili mitingi oblastnikov in njihovih pristašev proti ljudstvu in proti demokraciji. Pri petkovih protestih pa gre za zborovanje ljudi proti manipulativni oblasti in za demokracijo.

Milan Kučan

P.S. Še to. Tudi na protestih sem se držal zdravstvenih navodil oblasti in k spoštovanju varnostnih ukrepov pozivam tudi bralce Siol Plus.