Aleksandra Pivec o kurbi in spodnjih hlačkah Jožeta P. Damijana

Nekdanja predsednica DeSUS-a in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je na družbenem omrežju Facebook obračunala z vodilnim pobudnikom Koalicije ustavnega loka (KUL) Jožetom P. Damijanom in političnima tekmicama, ki ga podpirata.

Aleksandra Pivec v objavi z naslovom "Kul" odnos do žensk ali kaj pomeni črka P!? ugotavlja, da je prav neverjetno opazovati, kako predsednici strank tako imenovane koalicije KUL vneto in odločno podpirata Jožeta P. Damijana kot kandidata za novega predsednika vlade. "Res je tudi, da temu, da je P. Damijan zares kandidat za to funkcijo, praktično ne verjame nihče več," zapiše in dodaja, da to sedaj sploh ni pomembno.

Nadaljuje, da sta se predsednica stranke SAB Alenka Bratušek in še posebno predsednica SD Tanja Fajon, že večkrat predstavljali tudi kot ženski, ki trdno stojita za pravicami žensk ter spoštljivemu odnosu do žensk. "To je zagotovo pohvalno ter vredno podpore. Toda žal so to zgolj besede. Njuna dejanja namreč ne govorijo v prid zaščiti ženskih pravic in dostojanstva žensk oziroma njuna načela padejo takoj, ko se začne kupčkanje za vpliv in položaje," je kritična do nekdanjih političnih tekmic.

Besedni zaklad izbranca elit se ji ne zdi primeren

Pivčeva izpostavlja, da je v času njenega ministrovanja Damijan zapisal nekaj nizkotnih in primitivnih komentarjev na njen račun. Med drugimi je zapisal: "…Šla bo kot kurba s plesa, ko je JJ ne bo več potreboval…" in "…Je zgolj oportunistka, ki je dobila svojih 5 minut v SLO politiki. Za teh 5 minut bi dala tudi spodnje hlačke, kaj šele, da miži ob fašistični ideologiji. …"

Ob tem se Pivčeva sprašuje, ali se komurkoli to izbrano besedišče in besedni zaklad Damijana, izbranca elit za predsednika vlade, zdi primerno? A se ob tem slovenska in tudi tuja javnost nista nikoli zamislili nad nivojem komunikacije človeka, ki bi naj, kot kandidat za predsednika vlade, predstavljal in zastopal tudi ugled države in njenih ljudi?

Sama bi se na blatenje žensk zagotovo odzvala

Sama odgovarja, da tudi Fajonove in Bratuškove ter nobenega od predstavnikov političnih strank, kakor tudi ne medijev, ti zapisi niso zmotili, kaj šele, da bi si zaslužili kakšno podano stališče.

"Še več, danes avtorja teh primitivnih in žaljivih komentarjev, složno podpirajo za novega predsednika vlade. Načelnost in boj za spoštljiv odnos do žensk, s strani političnih kolegic, pa se očitno konča pri politični in ideološki obremenjenosti!," je kritična.

Pivčeva zagotavlja, da bi sama v primeru takšnega ali podobnega zapisa, z namenom blatenja Fajonove, Bratuškove ali katerekoli ženske, z veliko verjetnostjo reagirala in se ostro odzvala. Avtorja tovrstnih nekulturnih in žaljivih zapisov pa povprašala, če je že kdaj slišal za spoštljiv odnos do žensk.

P kot Primitivec

"Res je, da znamo biti ženske močne, kakor jeklo in prenesti marsikaj, vendar to ne pomeni, da nam je potrebno prenašati žaljive in omejene komentarje prepotentnih moških," je zapisala. Objavo zaključi s tem, da se je večkrat spraševala, kaj pri Damijanu pomeni črka P. v njegovem imenu. "Ob vsem tem mi pride na misel, da bi ta P lahko bil tudi kratica za P, ki pomeni Primitivec."