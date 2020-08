Žaljiv tvit ekonomista Damijana o Pivčevi: Šla bo kot kurba #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na razkol v poslanski skupini DeSUS, ki ga je povzročila afera njihove predsednice Aleksandre Pivec in posledično poziv k njenemu odstopu, se je na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter odzval tudi ekonomist Jože P. Damijan. Dogajanje okoli Pivčeve je pospremil s komentarjem, da bo ministrica za kmetijstvo šla, ko je premier Janez Janša ne bo več potreboval.

"Kot pravimo na Štajerskem: šla bo kot kurba s plesa, ko je Janez Janša ne bo več potreboval. In to bo ob prvem glasovanju v parlamentu, ko Desus ne bo več zagotovil glasov. Vsem je to jasno, razen njej," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Jože P. Damijan, redni profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti, v prvi vladi Janše pa je krajši čas deloval kot minister brez listnice za razvoj Slovenije.

Foto: zajem zaslona

Ekipa oddaje Planet 18 je nato na ljubljansko Ekonomsko fakulteto, kjer je Damijan zaposlen, naslovila vprašanje, ali stoji za besedami profesorja. Kot so odgovorili, takšnega načina komuniciranja na fakulteti ne podpirajo in ne odobravajo, na njihovo zahtevo pa je profesor tvit tudi že umaknil.

Sporni tviti se kar vrstijo

Sicer pa se te dni neprimerni tviti in žaljive objave na družbenih omrežjih kar vrstijo. Spomnimo, da je pred dnevi uslužbenec ministrstva za notranje zadeve Borut Jakopin tvitnil, da so "Slovenski centri za socialno delo leglo feministk, nedofukanih zafrustriranih žensk in poženščenih beta fantkov." Njegov tvit je nato poobjavil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, ki ga je pozneje umaknil.

Foto: zajem zaslona