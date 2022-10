Vučko ne bo ukinil tvitanja za grehe Klakočar Zupančičeve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S predlogom, da bi mu prepovedali uporabo Twitterja, direktor službe državne volilne komisije Dušan Vučko ni bil uspešen. "Smešno je v teh časih ukiniti Twitter profil, glavna vest boste nocoj v medijskih poročilih, pametno ga morate uporabljati in ne ukiniti," je Vučku ugovarjal član državne volilne komisije (DVK) Janez Pogorelec (NSi). Ker je večina članov soglašala s Pogorelcem, naj Vučkovi tvitajo bolj pametno, je Vučko umaknil predlog, naj mu DVK tvitanje prepove, in tudi dodatno idejo, da bi si prepoved sam odredil kot direktor službe, ki tvita.

Razlog za nenavadno razpravo o prepovedi uporabe Twitterja je bilo poročanje Siol.net prejšnji teden, kako je predsednica državnega zbora na predčasnem volišču v Ljubljani agitirala, čeprav volilni zakon vsako agitiranje prepoveduje. Poročali pa smo tudi o tem, da DVK o tem molči.

Na to so se iz službe državne volilne komisije odzvali s tvitom, ki je vseboval vrsto očitnih neresnic. Objavili so takšen tvit:

Predsednica državnega zbora je pred kamerami nastopala sredi predčasnega volišča na Gospodarskem razstavišču, mimo nje so hodili volivci. S tem ni motila javnega reda in miru, a tega ji tudi nihče ni očital. Zelo verjetno pa je šlo za nedovoljeno agitiranje. Vsako agitiranje volilni zakon prepoveduje. Tudi to, da ni bilo nobene prijave, je bila le polresnica, prijava je bila namreč medtem vendarle podana. Predsednik državne volilne komisije Peter Golob je danes povedal, da je bilo ravnanje predsednice državnega zbora "odstopljeno policiji". O tem, ali je šlo za kršitev določbe zakona, ki na voliščih prepoveduje vsako agitiranje, bodo odločili prekrškovni organi, je opozoril.

Drago Zadergal (SDS), ki je sprožil razpravo o tvitanju, je presodil, da se je služba državne volilne komisije odzvala napačno, ko ni opozorila, da se na volišču ne sme agitirati, saj bodo sicer vsi prostore volišč zlorabljali za kampanjo, pri odzivih pa bi morali povedati, kar je res. Marko Kambič, ki je član komisije kot predstavnik stroke, pa je dejal, da je sam dobil vtis, da je služba državne volilne komisije tvitala kot advokat Urške Klakočar Zupančič. Šlo je za ta sporočila:

Zadregal je o snemanju na volišču dejal še, da bi na posnetkih mediji morali zatemniti obraze volivcev, ki so bili tam, ker tudi to spada k tajnosti volitev. Vučko je predlagal, da bi s tem dopolnili pravila ravnanj, a je obveljalo obratno stališče predsednika komisije, vrhovnega sodnika Petra Goloba, da komisija ni pristojna medijem predpisovati ravnanja in da se, če ni protestov, ni smiselno odzvati.

Peter Golob je opozoril še, da so imeli podoben primer nenavadnega ravnanja visokega predstavnika oblasti tudi na Hrvaškem, ko je nekdanji, danes pa že pokojni predsednik Franjo Tuđman na volišču na vprašanje, kdo bo zmagal, odgovoril: "Zna se." (V slovenščini: "Ve se.") To je bil sicer predvolilni moto njegove stranke.

Ko so razprave, kako ravnati na družbenih omrežjih, postale že preveč široke, Vučko je začel govoriti celo o svojih občutkih, ko bere tvite prejšnjega premierja Janeza Janše o sebi (o zapletu je tvital tudi Janez Janša), pa je Golob odločil, da je zdaj dovolj, in končal sejo.