Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade (KPV) Vinko Gorenak je sporočil, da poobjava spornega tvita uslužbenca na ministrstvu za notranje zadeve Boruta Jakopina o zaposlenih na CSD ne pomeni odobravanja besed, ki jih je Jakopin zapisal. Kritičen je tudi do nekaterih medijev, ki so toliko pozornosti namenili eni, pozneje umaknjeni poobjavi. Oglasil se je tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je Jakopinov zapis označil za nesprejemljivega.

Borut Jakopin, na ministrstvu za notranje zadeve pooblaščen za varstvo osebnih podatkov, je pred dnevi ravnanje delavcev na centru za socialno delo (CSD) ob smrti 10-letnega dečka, ki je minuli teden utonil v reki Soči, na Twitterju pospremil z žaljivim zapisom. Zapis na družbenem omrežju je dodatno pozornost vzbudil tudi zato, ker ga je na svojem računu sprva poobjavil Gorenak, ki je svojo poobjavo pozneje umaknil, piše STA.

Kakšno uro ali dve po objavi je vedel, da bo delitev napačno razumljena

Po ogorčenih odzivih sindikata CSD in socialne zbornice se je Gorenak danes odzval z zapisom na svoji spletni strani. "Moj 'retvit' zapisa Boruta Jakopina ne pomeni mojega odobravanja besed, ki jih je zapisal. Predvsem sem upal, da ga bo javnost sprejela kot poziv k samooceni v primeru odvzema 'koroških dečkov' starim staršem in v mnogih drugih primerih, ko javnost spremlja ravnanja posameznih zaposlenih na CSD, ki ravnajo izjemno uradniško, brez posebno velike empatije," je zapisal. Kot je še poudaril, sta v težkih, včasih tudi tragičnih trenutkih sočutje in empatija prav tistih uradnikov, ki so vpleteni v situacije, še kako potrebna.

Gorenak je, kot je zapisal, svojim sledilcem torej prenesel Jakopinovo stališče do dela CSD, že ob prvem novinarskem klicu, ki se je zgodil kakšno uro ali dve po objavi, pa je videl, da bo ta delitev napačno razumljena in zlorabljena. Poobjavo je zato tudi umaknil.

Iz KPV so za STA sporočili, da vlada o tem ni razpravljala in ni sprejela stališča. Z ministrstva za notranje zadeve so v sredo sporočili, da zagovarjajo spoštljivo in dostojno komunikacijo. Dejali so, da je bila konkretna objava njihovega uslužbenca skrajno neprimerna in da se od nje distancirajo. Dodali so, da Jakopin pri svojem delu nima in ne dostopa do osebnih podatkov zaposlenih v CSD.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so navedli, da obsojajo psihično, fizično in verbalno nasilje, da je takšna komunikacija neprimerna in da je na mestu opravičilo zaposlenim v CSD, še navaja STA.

Foto: STA

Varuh zaskrbljen zaradi nestrpne retorike v javnem diskurzu

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je medtem zapis Boruta Jakopina na Twitterju označil za nesprejemljivega. Izrazil je zaskrbljenost zaradi nestrpne retorike v javnem diskurzu. "Sovražni in nestrpni diskurz ne bi smela imeti mesta v družbi, zato ga pri varuhu človekovih pravic obsojamo," so zapisali pri varuhu.

Z obsodbo zapisa so se oglasili v socialni zbornici in tudi v Sindikatu centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, kjer so varuha človekovih pravic pozvali k obsodbi zapisa. Pri varuhu so danes v odzivu navedli, da se trudijo slediti komunikacijam na socialnih omrežjih, kjer pa se po njihovi oceni vse pogosteje pozablja na etiko javne besede.

"Vedno hujše žaljivke, destruktivnost, nestrpnost in medsebojna obračunavanja"

"Videti je, da se tone v vedno hujše žaljivke, destruktivnost, nestrpnost in medsebojna obračunavanja, primanjkuje pa strpnosti do drugače mislečih, razumevanja in spoštovanja tudi njihovega osebnega dostojanstva," so navedli pri varuhu.

Varuh pogosto opozarja na pomen etike javne besede, ki "se začne in konča pri vsakem izmed nas". Šele ko bomo na vseh ravneh obsodili sovražni in nestrpni diskurz in se tega držali tudi v praksi, pa bomo lahko naredili premike na bolje.

Institucija varuha glede na svoje pristojnosti in pooblastila možnosti za posredovanje v konkretnem primeru zapisa na Twitterju sicer nima. Kot so dodali, pa "slovenski pravni red tistim, ki se v tovrstnih primerih čutijo premočno prizadeti v svoji duševni integriteti, zagotavlja določene možnosti tako v okviru civilnega kot kazenskega pravnega varstva".