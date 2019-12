Alarm: konec tedna prinaša veter, dež in poplavljanje morja

Zaradi močnega vetra po vsej državi je za danes in jutri razglašena oranžna oziroma rumena stopnja ogroženosti. V osrednjem in zahodnem delu države bo od danes do sobote zvečer veljala tudi oranžna stopnja ogroženosti zaradi povečane količine padavin. Arso je za soboto in nedeljo razglasil oranžno stopnjo ogroženosti zaradi možnosti poplav na obali.

Danes zvečer se bo nad Slovenijo okrepil južni do jugozahodni veter, ki lahko ponoči na Primorskem in v višjih legah v sunkih preseže hitrost 70 kilometrov na uro.

Agencija za okolje (Arso) zaradi tega voznike opozarja, naj bodo v prometu dodatno previdni. Prebivalcem jugozahodne Slovenije, kjer lahko veter v noči na soboto doseže hitrost tudi do 85 kilometrov na uro, priporočajo, naj se v promet ne vključujejo, če to ni nujno, naj ostanejo na kopnem in po možnosti v zaprtih prostorih.

Močneje lahko narastejo tudi hudourniki

Ponoči in v soboto zjutraj lahko po napovedih Arsa močneje porastejo hudourniški vodotoki, predvsem v hribovitem svetu severne Primorske, Gorenjske, Koroške in Notranjske.

V soboto med 4. in 8. uro zjutraj pa bo morje poplavljalo nižje dele obale, po predvidevanjih Arsa v višini med 20 in 30 centimetri.

Od sobote do ponedeljka bo na izpostavljenih pobočjih v severozahodnem delu države velika verjetnost proženja snežnih plazov, saj snežna odeja ni stabilna, še opozarja Arso.

Padavine bodo čez noč zajele vso državo

Danes bo sicer na vzhodu občasno delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne in južne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in do jutra prehodno zajele vso Slovenijo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Veter bo do jutra oslabel, napoveduje Arso.

V soboto lahko tudi zagrmi

Jutranje temperature v soboto bodo od 5 do 11, ob morju 13 stopinj Celzija. Sprva bo oblačno, še se bodo pojavljale padavine, deloma plohe, lahko tudi zagrmi. Proti večeru bo dež oslabel, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 7, drugod od 9 do 14 stopinj Celzija.

V nedeljo zjutraj bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. V nedeljo bo sprva deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, na vzhodu šele zvečer. Zapihal bo severni veter. Hladneje bo. V ponedeljek bo suho vreme.