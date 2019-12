V Piranu padla božična smreka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutranji pogled na osrednji Tartinijev trg v Piranu je bil danes za številne presenetljiv, saj je ponoči močan veter podrl božično smreko. Ta je bila postavljena v okviru praznične okrasitve, močan sunek pa jo je prelomil dober meter visoko. Postavili so jo predstavniki Javne razsvetljave Ljubljana, ki je zmagala na razpisu za praznično krasitev.

Medtem so smreko že postavili nazaj, vendar so morali počakati, da se je veter umiril. Uporabili so železni tulec, ki bo zagotovil, da bo smreka bolj stabilna.

Foto: Občina Piran

Foto: Občina Piran