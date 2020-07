63-letnica med pohodom izgubila zavest in padla po grebenu #video

Na kraju nesreče so posredovali pripadniki gorske reševalne službe Tolmin in reševalci NMP Zdravstvenega doma Tolmin. Zadevo je kasneje prevzela brniška gorska reševalna služba, ponesrečeno so z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnji pregled v ljubljanski klinični center, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica.