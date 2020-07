Znano je, kdo je rezal pnevmatike v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so v povezavi s prerezom vsaj 46 pnevmatik osumili 26-letnika državljana Ukrajine s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Motiv za dejanja je po zdaj zbranih podatkih njegova objestnost, natančni vzgibi pa še niso poznani.

Šestindvajsetletnika so danes zaradi suma storitve 66 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor. Kot so še poudarili na policiji, osumljena kazniva dejanja v nobenem primeru niso povezana z aktualnimi protestnimi shodi na območju Ljubljane.

Spomnimo, da so policijo pretekli teden obvestili o več primerih poškodovanja pnevmatik na vozilih v središču Ljubljane. Ugotovili so, da so bile ponoči prerezane pnevmatike na vsaj 46 osebnih vozilih, parkiranih v več različnih ulicah v središču mesta.