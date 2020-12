26-letni osumljeni napadalec s protestov stari znanec policije

Policisti so prijeli 26-letnika, ki ga sumijo napada na policisti in fotoreporterja, je na novinarski konferenci pojasnil direktor Policijske uprave (PU) Ljubljana Stanislav Vrečar. Dodal je, da gre za starega znanca policije, med hišno preiskavo pa so pri njem zasegli tudi drogo in pripomočke za njeno uživanje.