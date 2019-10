Profesorska elita si spet deli dodatne milijone

Petnajst profesorjev oziroma drugih zaposlenih na fakultetah Univerze v Ljubljani (UL) je v letih 2016, 2017 in 2018 prejelo več kot sto tisoč evrov avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in različnih dodatkov, so poročali. Šlo je predvsem za izplačila iz tržne dejavnosti, pa tudi izplačila za delovno uspešnost, povečan obseg dela, mentorstvo, položajni dodatek, dopolnilno delo, za specializacijo in dežurstvo, še poroča Pop TV.

Kot dodajajo na televiziji, so najvišje zneske prejeli zaposleni na fakultetah za elektrotehniko, medicino, strojništvo, gradbeništvo in upravo.

"Študirajte tehniko in naravoslovje"

Najvišji znesek je prejel Janko Drnovšek, predstojnik Katedre za merjenja in robotiko ter vodja Laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko. Ob redni plači je v treh letih prejel skoraj 197 tisoč evrov, večinoma kot avtorski honorar za tržno dejavnost in dodatke na plačo. Kot so izračunali kolegi s Pop TV, je tako ob plači na mesec na račun v povprečju prejel 5.472 evrov bruto. Drnovšek je za televizijo dejal, da vse delo do zadnjega evra že 35 let poteka prek Fakultete za elektrotehniko. Kot je še dejal, je plačana cela ekipa, ne le on, in dodal: "Lahko samo rečem, študirajte tehniko in naravoslovje."

Pet zaposlenih na UL, ki so si izplačali največ denarja

Zaposleni Znesek Janko Drnovšek, Fakulteta za elektrotehniko 196.968,29 € Marjan Bilban, Medicinska fakulteta 155.598,87 € Miha Boltežar, Fakulteta za strojništvo 148.041,00 € Peter Pregelj, Medicinska fakulteta 147.197,21 € Ana Petkovšek, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 142.603,64 €

Novinarji Pop TV so poročali tudi o številnih nezadovoljnih in ogorčenih zaposlenih, ki se niso hoteli izpostaviti z imenom in priimkom, saj se bojijo za svoje službe. Govorili so o izkoriščanju, ustrahovanju in profesorskih fevdih.

Kot je povedal eden od sogovornikov, je univerza izkoristila avtonomijo, pri čemer ne gre za svobodo pri raziskovanju, ampak za "svobodo razporejanja denarja, to pa ni prav, ker je to javni denar, in mislim, da jih moramo k odgovornosti poklicati vsi preostali".

Rektor: Niso vsa visoka izplačila nujno neupravičena

Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, pravi, da bo vsa neupravičena izplačila predal tožilstvu, podatke o plačah, dodatkih, avtorskih honorarjih in podjemnih pogodbah pa bodo v anonimni obliki objavili na spletnih straneh fakultet in UL. Kot je še dejal za Pop TV, visoka izplačila niso nujno neupravičena. "Če nekdo dela dvakrat več, naj zasluži dvakrat več," pravi. Bolj problematični so tisti, ki ne opravijo niti osnovne pedagoške dejavnosti, to je šest pedagoških ur na teden, je za Pop TV še povedal rektor.

Z dodatki so si v času varčevanja zviševali plače

Pred leti so Slovenijo razburili dodatki za stalno pripravljenost, ki so si jih izplačevali na desetih fakultetah ljubljanske univerze. Skupaj naj bi si izplačali za več kot 1,7 milijona evrov. S spornimi dodatki so si v obdobju krize in varčevalnih ukrepov v javnem sektorju zaposleni na fakultetah zviševali plače.

Preberite še: