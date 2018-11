Nove obtožnice v aferi dodatki za stalno pripravljenost

Zaradi dodatkov za stalno pripravljenost, ki so si jih izplačevali na desetih fakultetah ljubljanske univerze, je bilo vloženih še šest novih obtožnic. Skupaj naj bi si izplačali za več kot 1,7 milijona evrov. Med drugim naj bi šlo za dekana fakultete za gradbeništvo in geodezijo in nekdanjo dekanjo fakultete za socialno delo, je poročal POP TV.

Sredi junija so bile vložene obtožnice proti četverici obtoženih z ekonomske fakultete, kjer je bilo izplačanih dodatkov največ, za kar 858.000 evrov. Med stalno pripravljenimi so bili tudi informatiki in tehnični delavci. Zdaj se je omenjenim po poročanju omenjene televizije pridružilo še šest oseb iz dveh fakultet. Skupno je zdaj obtoženih že deset ljudi.

Dekan fakultete za gradbeništvo in geodezijo Matjaž Mikoš je pred dvema letoma povedal, da če govorimo o odgovornosti, naj povejo, kdo je vedel, da je ta dodatek nezakonit, ali kdo bi moral to vedeti. Na gradbeni fakulteti so si izplačali za 80.000 evrov dodatkov. Na obeh fakultetah pa pravijo, da so vse izplačane dodatke že vrnili.

Kot je poročal POP TV, sta nezakonito izplačan dodatek po medijskem pritisku v celoti vrnila le nekdanja ministra Dušan Mramor in Maja Makovec Brenčič, medtem ko so ostali zaposleni vrnili - kot zahteva zakon - dobljen dodatek zgolj za deset mesecev.

Tožilstvo je vložilo obtožnice šele proti osebam s treh fakultet, pri štirih fakultetah je postopek še v fazi sodne preiskave. Po poročanju televizije je pričakovati odločitev, ali bo vložena obtožnica zoper nekdanje odgovorne na fakulteti za družbene vede, kjer so si izplačali za nekaj manj kot pol milijona evrov dodatka, in zoper nekdanje vodstvo na filozofski fakulteti.

Tudi prva obtožnica, zoper zaposlene na ekonomski fakulteti, pa še ni pravnomočna, saj so se zagovorniki obtoženih nanjo pritožili. Če bodo postopki izpeljani do konca, vpletenim v primeru pravnomočnih obsodb grozi med tremi meseci in petimi leti zaporne kazni.