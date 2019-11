21-letni bolnik zaradi uspaval tarča izživljanja policistov #video

Zaradi neživljenjske obravnave dolenjskih policistov je pred kamere stopil 21-letni Metličan, ki trdi, da je že več let tarča izživljanja štirih policistov. Gre za rakavega bolnika, ki mu je zdravnik zaradi hudih zdravstvenih težav predpisal tudi uspavala. Čeprav policisti to vedo, ga med vožnjo redno ustavljajo in ob tem vsakič znova testirajo na droge.

Kljub temu, da ima s seboj ustrezna dokazila s podpisom psihiatrinje in sodnega izvedenca, da to njegove vožnje ne ovira, so metliški policisti neomajni. Ker je test enkrat odklonil, so ga celo priprli in mu pri tem poškodovali roko. Celo sodišče je že večkrat presodilo v njegov prid, a brez učinka, saj štirje policisti vztrajno ponavljajo vajo, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Sodišče je odločilo, da uspavala na njegovo vožnjo ne vplivajo

21-letnik iz Metlike, ki želi ostati neimenovan, pravi, da je sodišče vedno odločilo, da uspavala na njegovo vožnjo ne vplivajo. Kljub temu mora to vedno znova dokazovati policistom: "Čeprav določeni policisti, ki me vedno ustavljajo, vedo, za kaj gre, in jim vedno znova pokažem vso dokumentacijo, ki jo imam pri sebi, morda zaradi svojih, mogoče tudi osebnih razlogov vztrajajo pri tem."

21-letnik iz Metlike pravi, da je sodišče vedno odločilo, da uspavala na njegovo vožnjo ne vplivajo. Kljub temu mora to vedno znova dokazovati policistom. Foto: Planet TV

Test drog namreč lahko pokaže le, ali ima voznik v slini eno izmed petih snovi, ki so v prometu prepovedane. "Če je prisotna katerakoli od teh prepovedanih drog, se izriše dodatna črta. Če imamo tri črte in še dodatno katerokoli črto, to pomeni, da je naprava zaznala prisotnost drog," je pojasnil policijski inšpektor Refik Hodžić z ljubljanske policijske uprave.

Policisti ga vedno znova testirajo na droge in alkohol

V takšnem primeru policist v nadaljevanju postopka odredi strokovni pregled. Na njem preverijo, katero snov ima oseba v krvi in urinu. "Analiza krvi in urina se opravi na inštitutu za sodno medicino, kjer rezultati natanko pokažejo, katero substanco je zaužil voznik, ki je bil kontroliran," je dodal Hodžić.

Pri 21-letnem Metličanu ugotovijo prisotnost predpisanih uspaval, ki jih jemlje zaradi že prej prisotnih zdravstvenih težav. Ob testu drog ga vedno znova preverijo tudi z alkotestom. V zadnjih treh mesecih so to storili več kot dvajsetkrat, ob tem pa mu začasno odvzamejo vozniški izpit. Gre za štiri posameznike, ki ga po njegovih besedah ustavljajo že vse od začetka leta 2017: "Jaz se nikomur nisem zameril. Kvečjemu vedno sem jim zaželel lep dan še takrat, ko so me zaustavili."

Do sklepa sodišča mu začasno odvzamejo vozniško dovoljenje

21-letnik je moral med drugim trikrat ponavljati delavnice za varno vožnjo. Zaradi postopkov je porabil že več tisoč evrov, živi pa od socialne pomoči in težko najde službo. Ker mu začasno odvzamejo vozniško dovoljenje, je to še težje. Takšnih primerov po njegovih besedah v okolici Metlike in Črnomlja ni malo. Le redki se zaradi strahu pred še hujšim nadlegovanjem odločijo izpostaviti, četudi anonimno, so še poročali na Planetu.