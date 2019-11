Nič več "šparovček?" To so nova vozila slovenske policije. #video

Slovenski policisti so danes v uporabo prevzeli 67 novih avtomobilov. To so večinoma patruljni renault kadjari, v novi floti pa so tudi štiri škode octavie RS za nadzor prometa.

Slovenska policija se modernizira je bilo glavno sporočilo ob svečani predaji novih vozil, ki so se jo udeležili tudi premier Marjan Šarec, notranji minister Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar.

Patruljni avtomobili so Renaultovi športni terenci, uporabljali pa jih bodo predvsem za nadzor meje. Foto: Gregor Pavšič Patruljna vozila so renault kadjari

Policisti so skupno prevzeli 41 patruljnih avtomobilov, tri civilne renault kadjare, štiri civilne škode in še 20 civilnih renault meganov. Patruljni avtomobili so Renaultovi športni terenci, uporabljali pa jih bodo predvsem za nadzor meje.

Omenjene štiri športne octavie RS bo dobila posebna enota za nadzor prometa in z njimi bodo lahko učinkoviteje nadzirali predvsem promet na avtocestah.

»Policija ni več le 'šparovček' iz katerega bi vsi jemali. Vozni park je del policije, vsak avtomobil pa je kot partner policista,« je poudarila Bobnarjeva, ki je pozdravila prenovo policijskega voznega parka. Patruljna vozila imajo tudi potrebno opremo kot so dodatna svetila, napajalniki, akumulatorji in podobno.

Premier Šarec poudaril pomen zavedanja odgovornosti

»Nova vozila so simbolični znak, da policija dobiva novo opremo in nova pooblastila,« je na dogodku dejal premier Šarec. Izpostavil je pomen odgovornosti, da o naši varnosti razmišljamo pravočasno in ne šele takrat, ko se bo nekaj zgodilo in bo že prepozno.

»Za varnost ljudi skrbi policija, ne pa razne 'varde' in drugi posamezniki. Vse to je del folklore in strašenje ljudi,« je dodal Šarec.

Foto: Policija

Škoda octavia RS v službi slovenske policije. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič